Aleyna Tilki’nin Annesi Sütyensiz Görüntülendi! Ortalığı Ateşe Verdi! ‘’Keşke Sütyen Giyseydin…’’
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sütyensiz görüntülendi. Kendi sosyal medya hesabında bir gezi sırasında paylaştığı fotoğraflarında sütyensiz olduğu fark edilen Havva Öztel’e pek çok yorum geldi. İşte ortalığı kasıp kavuran o görüntüler…
Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Olay yaratan paylaşımları kendi sosyal medya hesabından yapan Havva Öztel şimdi de bir gezisi sırasında paylaştığı sütyensiz fotoğraflarıyla gündem oldu. O fotoğraflara pek çok takipçisi yorum yaptı. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.