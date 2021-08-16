- 16 Ağu 2021 - 11:25 G: 16 Ağu 2021 - 13:11

Aleyna Tilki’nin Annesi Sütyensiz Görüntülendi! Ortalığı Ateşe Verdi! ‘’Keşke Sütyen Giyseydin…’’

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sütyensiz görüntülendi. Kendi sosyal medya hesabında bir gezi sırasında paylaştığı fotoğraflarında sütyensiz olduğu fark edilen Havva Öztel’e pek çok yorum geldi. İşte ortalığı kasıp kavuran o görüntüler…

Anne Kız Taş Çıkartıyorlar!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Olay yaratan paylaşımları kendi sosyal medya hesabından yapan Havva Öztel şimdi de bir gezisi sırasında paylaştığı sütyensiz fotoğraflarıyla gündem oldu. O fotoğraflara pek çok takipçisi yorum yaptı. İşte o haberin detayları…

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16 Ağu 2021 - 11:25 Ankara- Yaşam

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