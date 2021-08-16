Aleyna Tilki’nin Annesi Sütyensiz Görüntülendi! Ortalığı Ateşe Verdi! ‘’Keşke Sütyen Giyseydin…’’

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Olay yaratan paylaşımları kendi sosyal medya hesabından yapan Havva Öztel şimdi de bir gezisi sırasında paylaştığı sütyensiz fotoğraflarıyla gündem oldu. O fotoğraflara pek çok takipçisi yorum yaptı. İşte o haberin detayları…

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