Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin Bikinisiyle Öyle Bir Görüntülendi ki; ‘’Ne Olmuş Sana Böyle Ebru…’’
Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin bikinisiyle öyle bir görüntülendi ki görenler ‘’Ne olmuş sana böyle Ebru’’ dedi. Fiziğiyle yeri yerinden oynattı. İşte o görüntüler…
Hercai dizisinin bitimiyle birlikte kendini tatile atan Ebru Şahin uzun süredir sevgilisi Cedi Osman ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Leopar desenli bikinisiyle resmen vücut şov yapan Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la birlikte romantik dakikalar geçirdi. Önce teknede zaman geçiren ikili daha sonra birlikte denize girdi. O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. İşte çok merak edilen haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.