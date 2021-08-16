Masterchef Tahsin Küçük Öyle Biri Çıktı ki; Acun Ilıcalı’yla Daha Öncesinden Bağı Olduğunu Görenler Şok Oldu! ‘’Tahsin’i Hafife Almışız…’’
Masterchef yarışmacısı Tahsin Küçük öyle biri çıktı ki görenler ne kulaklarına ne de gözlerine inanamadı. Acun Ilıcalı’yla eskiye dayalı bir bağı olduğu ortaya çıkan Tahsin Küçük bakın kimmiş! İşte Tahsin Küçük’ün Acun Ilıcalı’yla hiç bilinmeyen o bağlantısı…
Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Son olarak yarışmaya katılım sağlayan isimlerden biri olan Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor. İki lafından biri ‘’Ben kazanacağım’’ olan Tahsin Küçük söyledikleriyle herkese umut aşıladı. Özgüveni ve kendinden emin adımlarının nereden geldiği belli oldu. İşte Acun Ilıcalı ve Tahsin Küçük’ün birbiriyle olan eskiye dayalı bağlantısı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.