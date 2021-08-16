Masterchef Tahsin Küçük Öyle Biri Çıktı ki; Acun Ilıcalı’yla Daha Öncesinden Bağı Olduğunu Görenler Şok Oldu! ‘’Tahsin’i Hafife Almışız…’’

Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Son olarak yarışmaya katılım sağlayan isimlerden biri olan Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor. İki lafından biri ‘’Ben kazanacağım’’ olan Tahsin Küçük söyledikleriyle herkese umut aşıladı. Özgüveni ve kendinden emin adımlarının nereden geldiği belli oldu. İşte Acun Ilıcalı ve Tahsin Küçük’ün birbiriyle olan eskiye dayalı bağlantısı…

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