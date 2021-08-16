Ayla Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Ayla Filmi Gerçek Mi, Süleyman Astsubay Gerçekte Kimdir? Ayla Filmi Oyuncuları Kimler, Konusu Nedir? Milyonların göz yaşlarına hakim olamadığı Ayla filmi yayına girdiği ilk andan itibaren büyük ilgi gören filmler arasında yer aldı. Vizyonda olduğu sürede çok büyük ilgi göre Ayla, 27 Ekim 2017 tarihinde sevenleri ile buluşmuştur.

Televizyonda yayınlanmasının hemen ardından büyük merak oluşturan Ayla filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi soruları öne çıkmaya başladı. Konusu ile gerçekten herkesi mest etmeyi başaran Ayla filmi gerçek mi soruları ise büyük yankı oluşturdu. Dram-savaş türüne ait bir film olan Ayla ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, sizler için Ayla filmi ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Ayla filmi nerede çekildi diye merak edilirken filmin büyük bir kısmı ülkemizde Mersin Tarsus sokaklarının nostaljik dekor tasarımları arasında çekilmiştir. Bir kısmı için de ekip bir araya gelerek Kore’nin başkenti olan Seul’da dört gün çekimler devam etmiştir.



Ayla filmi ne zaman çekildi merak edilirken 2017 yılında çekilmiştir. 2010 yılında Koreli bir yönetmen Hwang Byunghun’a ait Koreli Kızım Ayla ismini verdiği belgeselinden alınmıştır.



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