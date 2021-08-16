Mastercehef 16 Ağustos 2021 Öyle Biri İsim Ana Kadroya Girecek ki; İzleyenlerin Nutku Tutulacak!

Masterchef 15 Ağustos 2021 kim kazandı diye merak edilirken ekranlara gelen son bölümde yapılan yemeklerde gösterdiği başarı ile şeflerin gözlerini büyülemeyi başaran isim belli oldu. TV8 ekranlarının her sezon sevilerek takip edilen Masterchef Türkiye 2021 sezonu bu sefer her ana kadroya katılan yarışmacısı ile seyircileri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelene kadar ana kadroya seçilen 10 kişilik isim herkesi zaten hayretlere düşürmeye başarırken bu akşamki isim daha bir şaşkına çevirirdi. Kimse ana kadroda yer alamaz, yedeklerden dahi giremez diye düşünürken öyle bir tabaklar çıkardı ki en başarılı beş tabağın birincisi olarak ana kadronun 11. Kişisi olmayı başardı. Peki, Masterchef 15 Ağustos 2021 kim kazandı, ana kadroya katılan 11. Kişi kim oldu? Sizler için Masterchef 15 Ağustos 2021 kim kazandı hakkında merak edilen tüm detayları araştırdık. İşte, Masterchef 15 Ağustos 2021 kim kazandı hakkında merak edilen detaylar…

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