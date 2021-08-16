Masterchef Yarışmacıları ve Şefleri Birlik Olup Öyle Bir şey Yaptı ki; Görenler ‘’Helal Olsun’’ Dedi! İşte Masterchef’in Ayakta Alkışlanan O Hareketi!
Masterchef yarışmacıları ve şefleri öyle bir şey yaptı ki görenler o hareket karşısında ‘’helal olsun’’ dedi. İşte Masterchef yarışmacılarının ve şeflerinin ayakta alkışlanan o hareketi…
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Masterchef 2021 yarışmacıları ve stüdyonun başarılı şefleri öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu. El ele verip yardım ettikleri herkesin hayır dualarını aldılar. TV8 kanalında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına toplayan Masterchef bu defa herkesi duygulandırdı. Öyle bir yardımda bulundular ki görenler ‘’elleriniz dert görmesin’’ dedi. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.