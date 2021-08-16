Masterchef Yarışmacıları ve Şefleri Birlik Olup Öyle Bir şey Yaptı ki; Görenler ‘’Helal Olsun’’ Dedi! İşte Masterchef’in Ayakta Alkışlanan O Hareketi!

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Masterchef 2021 yarışmacıları ve stüdyonun başarılı şefleri öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu. El ele verip yardım ettikleri herkesin hayır dualarını aldılar. TV8 kanalında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına toplayan Masterchef bu defa herkesi duygulandırdı. Öyle bir yardımda bulundular ki görenler ‘’elleriniz dert görmesin’’ dedi. İşte o haberin detayları…

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