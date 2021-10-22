Teşkilat Dizisinin Gaye Turgut Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gaye Turgut Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Gaye Turgut Kaç Yaşında, Nereli?

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi olan ve Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan özel bir ekibi konu alan Teşkilat dizisi, ikinci sezona bomba gibi bir kadro ile döneceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Adı şimdilerde Teşkilat dizisi ile anılmaya başlanan Gaye Turgut Evin ise, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Peki, Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu Gaye Turgut kimdir, nasıl ünlü oldu? Gaye Turgut evli mi, çocuğu var mı? Gaye Turgut kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

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