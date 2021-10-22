Teşkilat Dizisinin Gaye Turgut Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gaye Turgut Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Gaye Turgut Kaç Yaşında, Nereli?
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi olan ve Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan özel bir ekibi konu alan Teşkilat dizisi, ikinci sezona bomba gibi bir kadro ile döneceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Adı şimdilerde Teşkilat dizisi ile anılmaya başlanan Gaye Turgut Evin ise oldukça merak edilen ünlü isimler arasında. Sizde Turgut hakkında bilgileri merak ediyorsanız haydi haberimize...
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi olan ve Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan özel bir ekibi konu alan Teşkilat dizisi, ikinci sezona bomba gibi bir kadro ile döneceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Adı şimdilerde Teşkilat dizisi ile anılmaya başlanan Gaye Turgut Evin ise, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Peki, Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu Gaye Turgut kimdir, nasıl ünlü oldu? Gaye Turgut evli mi, çocuğu var mı? Gaye Turgut kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…
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22 Eki 2021 - 23:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.