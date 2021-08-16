Bu Haber Kripto Dünyasını Salladı! Binance'da Milyonlarca Bitcoin Boşaltıldı! Binance'da Neler Oluyor?

1.000 Bitcoin Binance borsasına aktarıldı

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen bu balina transferi, bilinmeyen bir cüzdandan bir Binance adresine yapıldı. İşlem özetine göre, işlemin şu anda Bitcoin Blockchain’de 17 onayı bulunuyor. Bu işlem sırasında, 54.059.900,97 dolar değerinde 1.127.23551786 BTC gönderildi ve şu anki değeri 53.532.347.11 dolardır.

BTC balinaları neler yapabilir?

“Balina” terimi büyük hacimlere sahip cüzdanlarıyla, sadece alım veya satım yaparak piyasayı hareket ettiren yatırımcıları ifade etmektedir. Diğer sektörlere kıyasla kripto para birimlerinin nispeten mütevazı piyasa değerleri göz önüne alındığında, kripto balinalarının hareketleri yatırımcıları uyarmak için önemli fiyat sinyalleri sağlayabilir.

Bununla birlikte, tek seferde 47 milyon doların üzerinde bir Bitcoin işlemi, fiyatı aşağıya veya yukarıya doğru hareket ettirebilir. Balinalar oldukça fazla miktarda, kripto para birimine sahip olduklarından, piyasayı manipüle edebilirler veya dalgaların yönünü belirleyebilirler. Sonuç olarak, balina gözlemcileri, olası bir satış ticareti beklentisiyle piyasanın yakında herhangi bir zamanda düzeltilebileceğinden korkuyor. Yazının yazıldığı sırada Bitcoin, 24 saatlik 32,510,833,335 dolar işlem hacmiyle 47,158.88 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %2.83, haftada %7.36 arttı.