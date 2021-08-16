Bu Haber Kripto Dünyasını Salladı! Binance'da Milyonlarca Bitcoin Boşaltıldı! Binance'da Neler Oluyor?
Aylardır süren ve tüm kripto piyasasını etkisi altına olan toparlanma dönemi, Bitcoin önderliğinde yukarı yönlü güçlü bir ivme kazandı. Nisan-Mayıs çöküşünden bu yana BTC ilk defa 40.000 dolar üzerinde yaklaşık bir haftadır zaman geçiriyor. İyileşme süreciyle beraber Santiment ve Whale Alert gibi on-chain verileri sağlayıcılarından dev balina transferleri gelmeye başladı. Bugünün, balina transferi de, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi Bitcoin’den geldi. Ayrıntılar şu şekilde…
1.000 Bitcoin Binance borsasına aktarıldı
Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen bu balina transferi, bilinmeyen bir cüzdandan bir Binance adresine yapıldı. İşlem özetine göre, işlemin şu anda Bitcoin Blockchain’de 17 onayı bulunuyor. Bu işlem sırasında, 54.059.900,97 dolar değerinde 1.127.23551786 BTC gönderildi ve şu anki değeri 53.532.347.11 dolardır.
BTC balinaları neler yapabilir?
“Balina” terimi büyük hacimlere sahip cüzdanlarıyla, sadece alım veya satım yaparak piyasayı hareket ettiren yatırımcıları ifade etmektedir. Diğer sektörlere kıyasla kripto para birimlerinin nispeten mütevazı piyasa değerleri göz önüne alındığında, kripto balinalarının hareketleri yatırımcıları uyarmak için önemli fiyat sinyalleri sağlayabilir.
Bununla birlikte, tek seferde 47 milyon doların üzerinde bir Bitcoin işlemi, fiyatı aşağıya veya yukarıya doğru hareket ettirebilir. Balinalar oldukça fazla miktarda, kripto para birimine sahip olduklarından, piyasayı manipüle edebilirler veya dalgaların yönünü belirleyebilirler. Sonuç olarak, balina gözlemcileri, olası bir satış ticareti beklentisiyle piyasanın yakında herhangi bir zamanda düzeltilebileceğinden korkuyor. Yazının yazıldığı sırada Bitcoin, 24 saatlik 32,510,833,335 dolar işlem hacmiyle 47,158.88 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %2.83, haftada %7.36 arttı.
16 Ağu 2021 - 16:01 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.