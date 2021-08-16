Abisi Selçuk Tektaş’ı Kaybeden Alişan’a Öyle Şeyler Söylendi ki; Deniz Akkaya Daha Fazla Dayanamadı! Alişan’ı Koruması Altına Aldı!

Yakın zamanda abisi Selçuk Tektaş’ı korona virüsü nedeniyle kaybeden Alişan hemen ardından da kuzeni Ozan Ecbin’i beyin kanaması nedeniyle kaybetmişti. Alişan ve ailesini hüzne boğan o haber takipçilerinin ve sosyal medya kullanıcılarını da oldukça üzmüştü. Bir süre kendine gelemeyen Alişan’a öyle bir yorum yapıldı ki Deniz Akkaya çok sinirlendi. İşte o haberin devamı….

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