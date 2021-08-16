Abisi Selçuk Tektaş’ı Kaybeden Alişan’a Öyle Şeyler Söylendi ki; Deniz Akkaya Daha Fazla Dayanamadı! Alişan’ı Koruması Altına Aldı!
Yakın zamanda abisi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan oldukça zor günler geçiriyor. Alişan’ın kaybı üzerine gelen eleştiri Deniz Akkaya’nın sabrını taşırdı. Alişan’ı koruması altına alan Deniz Akkaya’nın tepkisi bir hayli sert oldu. İşte haberin detayları…
Yakın zamanda abisi Selçuk Tektaş’ı korona virüsü nedeniyle kaybeden Alişan hemen ardından da kuzeni Ozan Ecbin’i beyin kanaması nedeniyle kaybetmişti. Alişan ve ailesini hüzne boğan o haber takipçilerinin ve sosyal medya kullanıcılarını da oldukça üzmüştü. Bir süre kendine gelemeyen Alişan’a öyle bir yorum yapıldı ki Deniz Akkaya çok sinirlendi. İşte o haberin devamı….
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.