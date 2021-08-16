Masterchef Yarışmacısı Evleniyor! Nikah Şahitliğini ise Mehmet Şef Yapacak! Duyanlar Şoke Oldu! Peki Evlenen O İsim Kim?
Masterchef’in sevilen yarışmacısı evleniyor. O ismin evlilik haberi sosyal medyaya bomba gibi düştü. Daha büyük haber ise nikah şahitliğini Mehmet Şef’in yapacak olması. Duyan herkes şoke oldu. Peki evlenen o isim kim? İşte haberin detayları…
Masterchef 2020 yarışmasının en popüler yarışmacılarından biri olan Eray Aksungur sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Eray Aksungur uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine evlenme teklifi etti. Oldukça samimi ve tatlı bir evlilik teklifiyle evlenme yoluna giden Eray Aksungur sosyal medyadan paylaştığı o anlarla gündem oldu. 2020 Masterchef yarışmacısı olan Eray Aksungur’un nikah şahitliğini de Mehmet Yalçınkaya’nın yapacağı iddia edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.