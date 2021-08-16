Masterchef Yarışmacısı Evleniyor! Nikah Şahitliğini ise Mehmet Şef Yapacak! Duyanlar Şoke Oldu! Peki Evlenen O İsim Kim?

Masterchef 2020 yarışmasının en popüler yarışmacılarından biri olan Eray Aksungur sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Eray Aksungur uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine evlenme teklifi etti. Oldukça samimi ve tatlı bir evlilik teklifiyle evlenme yoluna giden Eray Aksungur sosyal medyadan paylaştığı o anlarla gündem oldu. 2020 Masterchef yarışmacısı olan Eray Aksungur’un nikah şahitliğini de Mehmet Yalçınkaya’nın yapacağı iddia edildi.

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