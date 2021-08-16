'Ethereum Killer' Resmen Patlama Yaşadı! Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Solana (SOL)'da Neler Oluyor?

Açık kaynaklı DeFi protokolü, Solana blockchain projesinin kripto varlığı olan SOL, yükselişini sürdürüyor. SOL, birkaç saat önce 64 dolarak ulaşarak yeni bir ATH belirledi.

Kripto varlık Coingecko verilerine göre son 24 saatte %35 oranında büyüme gördü. SOL dün yükselişini başlatarak 54 dolara ulaşmıştı. Önceki fiyat hareketine göre, kripto paranın toplam büyümesi iki gün içinde %46 oranını buldu. Kripto varlık, yazının yazıldığı sırada 61.18 dolardan işlem görüyordu.



Hızlı bir fiyat artışına ek olarak, Solana blockchain saniyede 1.294 işlemle 24 milyar işleme ulaştı. Şu anda, Solana DeFi platformunda 1,8 milyar dolardan fazla kilitli fon bulunuyor. SOL için önceki ATH 58 dolardı ve yazının yazıldığı sırada kripto para 61 dolardan işlem görüyordu.

Solana Hakkında

Solana, gelişmiş merkezi olmayan çözümler sunan açık kaynaklı bir blockchain projesidir. Protokol, Solana blockchan’ine dayalı merkezi olmayan uygulama oluşturmayı güçlendirir. Proje, geleneksel olarak kullanılan bir Proof of Work (PoW) konsensüsüne ek olarak, yeni tanıtılan bir Proof of History (PoH) konsensüs mekanizmasının kullanımıyla çalışır.

Solana projesinin en güçlü yönlerinden biri, blockchain’deki işlemlerin düşük süresidir. Projenin CMC sayfasına göre Solana, yüksek ağ tıkanıklığı dönemlerinde bile düşük ücretler ve hızlı işlem süresi sunuyor.