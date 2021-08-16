Ünlü Kripto Analisti Çok İddialı! "Bitcoin Tam 100.000 Doları Görecek!"

Videonun başlangıcı, 1971’de itibari parayı politize eden bir deneyin hatalarını araştırıyor. Video sonunda Tone, Bitcoin’in mevcut fiyatını analiz ediyor. Ways Bitcoin haftalık grafiğine göre ardışık dördüncü olumlu haftanın olduğunu tespit ediyor.

Ayrıntılı olarak Tone, Bitcoin okumalarının Lucid SAR’ı ve önceki yüksek salınımı kırması nedeniyle MRI göstergesinin pozitif ve yükselişte olduğunu düşünüyor. Dahası, Bitcoin’in mevcut pozisyonunun, ikisi yükselen hareketli ortalamaların üzerinde olduğunu söylüyor.

Ways yaptığı analize göre Bitcoin’in tamamen yükselişe geçmesinin tek engelenin 20 günlük hareketli ortalamasını yükseliş trendine çevirmek. Analizde ek olarak, MACD göstergesi gelecek haftaki seviyeyi geçmeli.

Bitcoin için sıradaki hedef?

Ways, 200 günlük hareketli ortalamada yapılan geri çekilmenin benzer bir yansıması olduğunu bunun yükseliş için işaret olduğunu söylüyor. Yakında Bitcoin’in 50.000 dolara çıkacağının altını çizdi.

Videoda 50.000 dolar fiyatı kırdıktan sonra tekrar bir düzeltme yapacağını da söyledi. Özellikle bu toparlamadan sonra, Bitcoin büyük olasılıkla 100.000 dolara kadar yükselecek. Ton, bu nihai ATH’nin Bitcoin’in 2021 yılında ulaşacağından oldukça emin gözüküyor.

Son olarak Tone, 14-15 Ekim 2021’de Atlantis, The Palm, Dubai’de gerçekleşecek olan Bitcoin’i Anlama konferansından da bahsetti. Bitcoin konferansı, 14-15 Ekim’de gerçekleşecek kripto söz konusu olduğunda çok hareketli bir 4. Çeyrek olacak gibi gözüküyor. Sonuç olarak, Bitcoin’in konumu ve holdingi hala güçlü konumda yer alıyor. Özellikle kripto piyasası 2.000.000.000.000 dolara ulaşmayı başardığından itibaren.