Ünlü Kripto Analisti Çok İddialı! "Bitcoin Tam 100.000 Doları Görecek!"
Ünlü kripto analisti, Bitcoin fiyatının 100.000 dolar yolunda olduğunu açıkladı. Kripto analisti ve yatırımcısı Tone Ways, Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı. Ways, videoda BTC fiyatının 100.000 dolar sınırını zorlayacağını söylüyor. Ek olarak, Bitcoin standart konferansından da bahsediyor. İşte detaylar...
Videonun başlangıcı, 1971’de itibari parayı politize eden bir deneyin hatalarını araştırıyor. Video sonunda Tone, Bitcoin’in mevcut fiyatını analiz ediyor. Ways Bitcoin haftalık grafiğine göre ardışık dördüncü olumlu haftanın olduğunu tespit ediyor.
Ayrıntılı olarak Tone, Bitcoin okumalarının Lucid SAR’ı ve önceki yüksek salınımı kırması nedeniyle MRI göstergesinin pozitif ve yükselişte olduğunu düşünüyor. Dahası, Bitcoin’in mevcut pozisyonunun, ikisi yükselen hareketli ortalamaların üzerinde olduğunu söylüyor.
Ways yaptığı analize göre Bitcoin’in tamamen yükselişe geçmesinin tek engelenin 20 günlük hareketli ortalamasını yükseliş trendine çevirmek. Analizde ek olarak, MACD göstergesi gelecek haftaki seviyeyi geçmeli.
Bitcoin için sıradaki hedef?
Ways, 200 günlük hareketli ortalamada yapılan geri çekilmenin benzer bir yansıması olduğunu bunun yükseliş için işaret olduğunu söylüyor. Yakında Bitcoin’in 50.000 dolara çıkacağının altını çizdi.
Videoda 50.000 dolar fiyatı kırdıktan sonra tekrar bir düzeltme yapacağını da söyledi. Özellikle bu toparlamadan sonra, Bitcoin büyük olasılıkla 100.000 dolara kadar yükselecek. Ton, bu nihai ATH’nin Bitcoin’in 2021 yılında ulaşacağından oldukça emin gözüküyor.
Son olarak Tone, 14-15 Ekim 2021’de Atlantis, The Palm, Dubai’de gerçekleşecek olan Bitcoin’i Anlama konferansından da bahsetti. Bitcoin konferansı, 14-15 Ekim’de gerçekleşecek kripto söz konusu olduğunda çok hareketli bir 4. Çeyrek olacak gibi gözüküyor. Sonuç olarak, Bitcoin’in konumu ve holdingi hala güçlü konumda yer alıyor. Özellikle kripto piyasası 2.000.000.000.000 dolara ulaşmayı başardığından itibaren.
16 Ağu 2021 - 17:24 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.