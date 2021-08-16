Bitcoin O Ülkede Tahtını Kaybetti! Artık Söz Ethereum'da! İşte Detaylar...
Kripto para sektörü yine yeşillendi ve Bitcoin’in 50.000 doları zorladığı şu anlarda birçok kripto para birimi de yükselişe geçti. Toplam piyasa değerine göre lider hala Bitcoin olarak gözükse de bazı ülkelerde belirli trendlere bağlı olarak başka kripto paraların popülerliğinin bunu geçtiği söylenebilir. Bunlardan birisi ise Asya’nın teknoloji merkezi Singapur olarak biliniyor. İşte detaylar...
Singapur’da Lider Ethereum
Singapur, Asya’nın en büyük geleneksel finans merkezlerinden birisi ve ABD’nin Silikon Vadisi neyse, Asya’nın Singapur’u da öyle bir konuma sahip. Singapur içerisinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre ise burada en popüler olan kripto para kesinlikle Ethereum.
Gemini kripto para borsasının da dahil olduğu araştırmaya göre yaşları 18 ila 65 arasında değişen 4.348 Singapur vatandaşının seçimlerine göre katılımcıların %67’si kripto para yatırımına sahip. Söz konusu kişilerin 3’te 2’si özellikle Kovid-19 salgınının kripto para yatırımlarını arttırmalarına yol açtığını belirtti.
29 Haziran ila 9 Temmuz arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre yatırımcıların %81’i uzun vadeyi düşünürken %58’i ise hem uzun vade hem de günlük alım satım yapıyor. Katılımcıların %43’ü ise sadece faiz elde etmek için kripto para kullanıyor.
Popülerlik konusunda %78 ile birinciliği kesinlikle Ethereum üstlenmiş konumda. Bunun arkasında %69 ile lider kripto para birimi Bitcoin yer alırken %40 ile Cardano da onları takip etmekte. Cinsiyete göre bakıldığında ise kadınların en çok XRP ve DOT alıp sattığı, erkeklerin ise USDT’yi kullandığı görülüyor.
16 Ağu 2021 - 17:38 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.