Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Kız Arkadaşıyla Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hedef Haline Geldi! Ebrar Karakurt’a İlk Destek Demet Akalın’dan Geldi! Demet Akalın Resmen Yargı Dağıttı!
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kız arkadaşıyla öyle bir fotoğraf paylaştı ki resmen hedef haline geldi. Ebrar Karakurt’un kız arkadaşıyla paylaşmış olduğu o fotoğraf sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirilirken Demet Akalın Ebrar Karakurt’a destek verdi. Resmen yargı dağıttı. İşte haberin detayları…
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt Tokyo’da gösterdiği çabayla herkesin beğenisini kazanmıştı. Hem tarzı hem de spor hayatındaki başarısıyla adından sık sık bahsettiren Ebrar Karakurt kız arkadaşıyla paylaşmış olduğu zafer fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bazıları bu fotoğrafları oldukça beğenirken pek çok kişinin de hedefi haline geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.