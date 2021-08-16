Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Kız Arkadaşıyla Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hedef Haline Geldi! Ebrar Karakurt’a İlk Destek Demet Akalın’dan Geldi! Demet Akalın Resmen Yargı Dağıttı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt Tokyo’da gösterdiği çabayla herkesin beğenisini kazanmıştı. Hem tarzı hem de spor hayatındaki başarısıyla adından sık sık bahsettiren Ebrar Karakurt kız arkadaşıyla paylaşmış olduğu zafer fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bazıları bu fotoğrafları oldukça beğenirken pek çok kişinin de hedefi haline geldi.

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