- 16 Ağu 2021 - 17:56 G: 16 Ağu 2021 - 18:03

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Kız Arkadaşıyla Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hedef Haline Geldi! Ebrar Karakurt’a İlk Destek Demet Akalın’dan Geldi! Demet Akalın Resmen Yargı Dağıttı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kız arkadaşıyla öyle bir fotoğraf paylaştı ki resmen hedef haline geldi. Ebrar Karakurt’un kız arkadaşıyla paylaşmış olduğu o fotoğraf sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirilirken Demet Akalın Ebrar Karakurt’a destek verdi. Resmen yargı dağıttı. İşte haberin detayları…

Aşkını İlan Etti!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt Tokyo’da gösterdiği çabayla herkesin beğenisini kazanmıştı. Hem tarzı hem de spor hayatındaki başarısıyla adından sık sık bahsettiren Ebrar Karakurt kız arkadaşıyla paylaşmış olduğu zafer fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bazıları bu fotoğrafları oldukça beğenirken pek çok kişinin de hedefi haline geldi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>>

16 Ağu 2021 - 17:56 Ankara- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmacısı Evleniyor! Nikah Şahitliğini ise Mehmet Şef Yapacak! Duyanlar Şoke Oldu! Peki Evlenen O İsim Kim? mask
Masterchef Yarışmacısı Evleniyor! Nikah Şahitliğini ise Mehmet Şef Yapacak! Duyanlar Şoke Oldu! Peki Evlenen O İsim Kim?
Abisi Selçuk Tektaş’ı Kaybeden Alişan’a Öyle Şeyler Söylendi ki; Deniz Akkaya Daha Fazla Dayanamadı! Alişan’ı Koruması Altına Aldı! mask
Abisi Selçuk Tektaş’ı Kaybeden Alişan’a Öyle Şeyler Söylendi ki; Deniz Akkaya Daha Fazla Dayanamadı! Alişan’ı Koruması Altına Aldı!
Gündüz Kuşağı Programları Birbirine Öyle Bir Girdi ki; Esra Erol ve Müge Anlı’yı Birbirine Düşürdü! Esra Erol ve Müge Anlı Dostlukları Bitti! mask
Gündüz Kuşağı Programları Birbirine Öyle Bir Girdi ki; Esra Erol ve Müge Anlı’yı Birbirine Düşürdü! Esra Erol ve Müge Anlı Dostlukları Bitti!
Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Sarı Beyaz Bikinisiyle Tozu Dumana Kattı! Öyle Pozlar Verdi ki Görenler Dilini Isırdı! mask
Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Sarı Beyaz Bikinisiyle Tozu Dumana Kattı! Öyle Pozlar Verdi ki Görenler Dilini Isırdı!
Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim? Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan Kaç Yaşında, Nereli? mask
Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim? Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan Kaç Yaşında, Nereli?
Hande Erçel Tüm Maaşını Bikinisine Yatırdı! Böyle Fiyat Görülmedi! Sen Çal Kapımı Dizisinden Aldığı Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu! mask
Hande Erçel Tüm Maaşını Bikinisine Yatırdı! Böyle Fiyat Görülmedi! Sen Çal Kapımı Dizisinden Aldığı Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeni Sezon Çekimleri Başladı! Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 4. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Yeni Dizi Oyuncuları… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeni Sezon Çekimleri Başladı! Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 4. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Yeni Dizi Oyuncuları…
Kemal Sunal Şabanoğlu Şaban Ne Zaman, Nerede Çekildi? Şabanoğlu Şaban Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? mask
Kemal Sunal Şabanoğlu Şaban Ne Zaman, Nerede Çekildi? Şabanoğlu Şaban Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Pusu Afganistan Sahnesiyle Bütün Sosyal Medyayı Öyle Bir Yıkıma Uğrattı ki; 2003’de Çekilen Dizi Bugün Yaşanacakları Resmen Bilmiş! mask
Kurtlar Vadisi Pusu Afganistan Sahnesiyle Bütün Sosyal Medyayı Öyle Bir Yıkıma Uğrattı ki; 2003’de Çekilen Dizi Bugün Yaşanacakları Resmen Bilmiş!
Masterchef Yarışmacıları ve Şefleri Birlik Olup Öyle Bir şey Yaptı ki; Görenler ‘’Helal Olsun’’ Dedi! İşte Masterchef’in Ayakta Alkışlanan O Hareketi! mask
Masterchef Yarışmacıları ve Şefleri Birlik Olup Öyle Bir şey Yaptı ki; Görenler ‘’Helal Olsun’’ Dedi! İşte Masterchef’in Ayakta Alkışlanan O Hareketi!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Abisi Selçuk Tektaş’ı Kaybeden Alişan’a Öyle Şeyler Söylendi ki; Deniz Akkaya Daha Fazla Dayanamadı! Alişan’ı Koruması Altına Aldı! mask
Abisi Selçuk Tektaş’ı Kaybeden Alişan’a Öyle Şeyler Söylendi ki; Deniz Akkaya Daha Fazla Dayanamadı! Alişan’ı Koruması Altına Aldı!
Gündüz Kuşağı Programları Birbirine Öyle Bir Girdi ki; Esra Erol ve Müge Anlı’yı Birbirine Düşürdü! Esra Erol ve Müge Anlı Dostlukları Bitti! mask
Gündüz Kuşağı Programları Birbirine Öyle Bir Girdi ki; Esra Erol ve Müge Anlı’yı Birbirine Düşürdü! Esra Erol ve Müge Anlı Dostlukları Bitti!
Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Sarı Beyaz Bikinisiyle Tozu Dumana Kattı! Öyle Pozlar Verdi ki Görenler Dilini Isırdı! mask
Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Sarı Beyaz Bikinisiyle Tozu Dumana Kattı! Öyle Pozlar Verdi ki Görenler Dilini Isırdı!
Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim? Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan Kaç Yaşında, Nereli? mask
Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim? Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan Kaç Yaşında, Nereli?
Hande Erçel Tüm Maaşını Bikinisine Yatırdı! Böyle Fiyat Görülmedi! Sen Çal Kapımı Dizisinden Aldığı Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu! mask
Hande Erçel Tüm Maaşını Bikinisine Yatırdı! Böyle Fiyat Görülmedi! Sen Çal Kapımı Dizisinden Aldığı Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeni Sezon Çekimleri Başladı! Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 4. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Yeni Dizi Oyuncuları… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeni Sezon Çekimleri Başladı! Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 4. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Yeni Dizi Oyuncuları…
Teşkilat Dizisinin Güzel Oyuncusu Gaye Turgut Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gaye Turgut Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Gaye Turgut Kaç Yaşında, Nereli? mask
Teşkilat Dizisinin Güzel Oyuncusu Gaye Turgut Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gaye Turgut Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Gaye Turgut Kaç Yaşında, Nereli?
Kurtlar Vadisi Pusu Afganistan Sahnesiyle Bütün Sosyal Medyayı Öyle Bir Yıkıma Uğrattı ki; 2003’de Çekilen Dizi Bugün Yaşanacakları Resmen Bilmiş! mask
Kurtlar Vadisi Pusu Afganistan Sahnesiyle Bütün Sosyal Medyayı Öyle Bir Yıkıma Uğrattı ki; 2003’de Çekilen Dizi Bugün Yaşanacakları Resmen Bilmiş!
Masterchef Yarışmacıları ve Şefleri Birlik Olup Öyle Bir şey Yaptı ki; Görenler ‘’Helal Olsun’’ Dedi! İşte Masterchef’in Ayakta Alkışlanan O Hareketi! mask
Masterchef Yarışmacıları ve Şefleri Birlik Olup Öyle Bir şey Yaptı ki; Görenler ‘’Helal Olsun’’ Dedi! İşte Masterchef’in Ayakta Alkışlanan O Hareketi!
Mastercehef 16 Ağustos 2021 Öyle Biri İsim Ana Kadroya Girecek ki; İzleyenlerin Nutku Tutulacak! mask
Mastercehef 16 Ağustos 2021 Öyle Biri İsim Ana Kadroya Girecek ki; İzleyenlerin Nutku Tutulacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
16 Ağustos 2021 Bitcoin Analizi! İşte Tüm Detaylar! mask
16 Ağustos 2021 Bitcoin Analizi! İşte Tüm Detaylar!
Bu Haftanın Takip Edilmesi Gereken Altcoinleri! İşte Detaylar... mask
Bu Haftanın Takip Edilmesi Gereken Altcoinleri! İşte Detaylar...
Polygon'a Yatırım Yapmak Mantıklı Mı? Sıradaki Hedefi Ne? İşte Detaylı Bilgiler... mask
Polygon'a Yatırım Yapmak Mantıklı Mı? Sıradaki Hedefi Ne? İşte Detaylı Bilgiler...
Bitcoin O Ülkede Tahtını Kaybetti! Artık Söz Ethereum'da! İşte Detaylar... mask
Bitcoin O Ülkede Tahtını Kaybetti! Artık Söz Ethereum'da! İşte Detaylar...
Varlık Yönetim Şirketleri Harekete Geçti! Bitcoin Alımlarını Hızlandırdılar! mask
Varlık Yönetim Şirketleri Harekete Geçti! Bitcoin Alımlarını Hızlandırdılar!
Her Şey Londra Hard Forku'ndan Sonra Başladı! Ethereum Ağ Kapasitesinde Artış! mask
Her Şey Londra Hard Forku'ndan Sonra Başladı! Ethereum Ağ Kapasitesinde Artış!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status