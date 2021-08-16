- 16 Ağu 2021 - 17:58 G: 16 Ağu 2021 - 18:04

Santiment Ses Getirecek Açıklamayı Yaptı! Bitcoin, XRP, ETH ve ADA’da Önemli Sinyaller Var!

Blockchain analitik firması Santiment, Bitcoin ve 3 altcoin projesindeki boğa metriklerine gözleri çeviriyor. Santiment, Cardano ve XRP’nin temel büyüme belirtileri gösterdiğini söylerken Bitcoin ve Ethereum’un zincirleme gücüne dikkatleri çekiyor. İşte detaylar...

Santiment: Borsalardaki Bitcoin (BTC)’ler hızla taşınıyor

Santiment, 87.500 Twitter takipçisine, kripto borsalarında Bitcoin (BTC) arzının iki yıldan fazla bir süredir en düşük seviyesine düştüğünü söylüyor. Santiment konuya yönelik şu yorumlarda bulunuyor:

 

Bitcoin’in borsalardaki arzı önceki iki hafta içinde önemli ölçüde düştü ve bu cesaret verici bir işaret olmaya devam ediyor. Yatırımcılar fonlarının daha fazlasını soğuk cüzdanlara taşıdıkça, bu tut zihniyeti, gelecekte büyük satışların meydana gelme riskini azaltıyor.

Santiment: Adres etkinliği Bitcoin için çok önemli bir ölçüm olmaya devam ediyor

Kripto analiz platformu, Bitcoin ağını kullanan adreslere de bakıyor. Santiment’e göre, aktif adreslerin sayısındaki artış, bir boğa piyasasının başlangıcına işaret edebilir. Santiment konuya yönelik şu yorumlarda bulunuyor:

Adres etkinliği, Bitcoin’in 50.000 doları geçeceği veya 40.000 doların altına düşeceği konusunda ipuçlarını izlemek için çok önemli bir ölçüm olmaya devam ediyor. Şu anda 720.000 ila 930.000 adres BTC ağını günlük olarak kullanıyor ve boğa koşusu sinyali olarak 1 milyonun üzerinde bir artış arıyoruz.

Santiment: Balinalar lider altcoin ETH’de birikime devem ediyor

Ethereum’a (ETH) gelince Santiment, 100.000 ETH veya daha fazla tutan balinaların veya adreslerin önde gelen akıllı sözleşme platformunu ele geçirmeye ve elinde tutmaya devam ettiğini vurguluyor. Santiment konuya yönelik şu yorumlarda bulunuyor:

Ethereum balina adresleri, fiyatlar 3.100 doların üzerine çıktığından birikimlerini durdurmuyor. 3 yıl önce, 100.000’den fazla ETH’ye sahip adresler %35.8’e sahipti. Bugün, ikinci en büyük kripto paranın toplam arzının %7,9’una veya daha fazlasına sahipler. Bu tür adreslerden 1.338 tane var.

Santiment: Cardano geliştirme etkinliği açısından tüm büyük kripto paralara liderlik ediyor

Santiment, Cardano’nun (ADA), yazılım deposu barındırma hizmeti GitHub’daki geliştirme etkinliği açısından tüm büyük kripto paralara liderlik ettiğini söylüyor. Kripto analitik firmasına göre, Cardano’nun günlük geliştirme faaliyet oranı 74, bunu Ethereum’un 50 geliştirme oranı takip ediyor ve XRP, Bitcoin’in 15 geliştirme oranına yaklaşıyor. Santiment konuya yönelik şu yorumlarda bulunuyor:

Cardano GitHub’daki geliştirme etkinliği açısından tüm büyük kripto paralara liderlik ediyor. İlginç bir şekilde XRP, nadiren gerçekleşen Bitcoin’den daha yüksek bir günlük GitHub geliştirme oranına yaklaşıyor.

Santiment: Ripple’ında tarihinde bir ilk yaşanıyor

Santiment, altıncı en büyük kripto paranın arkasındaki ekibin tarihindeki en yüksek GitHub etkinlik oranını sunduğunu belirterek, XRP’nin geliştirme faaliyetine de dikkat çekiyor.

Yazım sırasında popüler altcoin XRP, 1,29 dolar seviyesinden işlem görüyor.

16 Ağu 2021 - 17:58 - Kripto Para Haberleri

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