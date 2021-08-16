65 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Bikinisiyle Sahile İndi; Plajın Tozunu Attırdı! 65’lik Güzel Genç Kızlara Taş Çıkarttı!

Sıcakların başlaması ve dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte kendisini tatile atan bir diğer isim ise usta oyuncu Oya Başar oldu. Bikinisiyle Bodrum sahillerinin tozunu attıran Oya Başar’ın fiziği yaşıyla kıyaslandığından genç kızlara toz attıracak şekildeydi. İşte Oya Başar’ın Bodrum tatilinden birkaç görüntü…

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