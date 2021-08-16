16 Ağu 2021 - 19:00 Güncelleme: 16 Ağu 2021 - 19:21
65 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Bikinisiyle Sahile İndi; Plajın Tozunu Attırdı! 65’lik Güzel Genç Kızlara Taş Çıkarttı!
65 Yaşındaki usta oyuncu Oya Başar bikinisiyle birlikte Bodrum sahiline inince plajın tozunu attırdı. 65 Yaşındaki oyuncunun fiziğini görenler şaşkınlıktan sadece bakakaldı. İşte Oya Başar’ın Bodrum tatili…
Sıcakların başlaması ve dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte kendisini tatile atan bir diğer isim ise usta oyuncu Oya Başar oldu. Bikinisiyle Bodrum sahillerinin tozunu attıran Oya Başar’ın fiziği yaşıyla kıyaslandığından genç kızlara toz attıracak şekildeydi. İşte Oya Başar’ın Bodrum tatilinden birkaç görüntü…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.