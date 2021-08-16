- 16 Ağu 2021 - 19:00 G: 16 Ağu 2021 - 19:21

65 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Bikinisiyle Sahile İndi; Plajın Tozunu Attırdı! 65’lik Güzel Genç Kızlara Taş Çıkarttı!

65 Yaşındaki usta oyuncu Oya Başar bikinisiyle birlikte Bodrum sahiline inince plajın tozunu attırdı. 65 Yaşındaki oyuncunun fiziğini görenler şaşkınlıktan sadece bakakaldı. İşte Oya Başar’ın Bodrum tatili…

Oya Başar’ın Yaşlanmayan Güzelliği

Sıcakların başlaması ve dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte kendisini tatile atan bir diğer isim ise usta oyuncu Oya Başar oldu. Bikinisiyle Bodrum sahillerinin tozunu attıran Oya Başar’ın fiziği yaşıyla kıyaslandığından genç kızlara toz attıracak şekildeydi. İşte Oya Başar’ın Bodrum tatilinden birkaç görüntü…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>

16 Ağu 2021 - 19:00 Ankara- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Kahini 16 Ağustos Akşamı Yayınlanacak Bölümde 1.’yi Açık Etti! Masterchef Kahininin Tahmini Yine Tutacak mı? mask
Masterchef Kahini 16 Ağustos Akşamı Yayınlanacak Bölümde 1.’yi Açık Etti! Masterchef Kahininin Tahmini Yine Tutacak mı?
Tek Çocuk Annesi Fahriye Evcen Bikinisiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Görenler Hayret Etti! ‘’Bu Nasıl Çocuk Doğurdu…’’ mask
Tek Çocuk Annesi Fahriye Evcen Bikinisiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Görenler Hayret Etti! ‘’Bu Nasıl Çocuk Doğurdu…’’
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Kız Arkadaşıyla Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hedef Haline Geldi! Ebrar Karakurt’a İlk Destek Demet Akalın’dan Geldi! Demet Akalın Resmen Yargı Dağıttı! mask
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Kız Arkadaşıyla Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hedef Haline Geldi! Ebrar Karakurt’a İlk Destek Demet Akalın’dan Geldi! Demet Akalın Resmen Yargı Dağıttı!
Masterchef Yarışmacısı Evleniyor! Nikah Şahitliğini ise Mehmet Şef Yapacak! Duyanlar Şoke Oldu! Peki Evlenen O İsim Kim? mask
Masterchef Yarışmacısı Evleniyor! Nikah Şahitliğini ise Mehmet Şef Yapacak! Duyanlar Şoke Oldu! Peki Evlenen O İsim Kim?
Abisi Selçuk Tektaş’ı Kaybeden Alişan’a Öyle Şeyler Söylendi ki; Deniz Akkaya Daha Fazla Dayanamadı! Alişan’ı Koruması Altına Aldı! mask
Abisi Selçuk Tektaş’ı Kaybeden Alişan’a Öyle Şeyler Söylendi ki; Deniz Akkaya Daha Fazla Dayanamadı! Alişan’ı Koruması Altına Aldı!
Gündüz Kuşağı Programları Birbirine Öyle Bir Girdi ki; Esra Erol ve Müge Anlı’yı Birbirine Düşürdü! Esra Erol ve Müge Anlı Dostlukları Bitti! mask
Gündüz Kuşağı Programları Birbirine Öyle Bir Girdi ki; Esra Erol ve Müge Anlı’yı Birbirine Düşürdü! Esra Erol ve Müge Anlı Dostlukları Bitti!
Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Sarı Beyaz Bikinisiyle Tozu Dumana Kattı! Öyle Pozlar Verdi ki Görenler Dilini Isırdı! mask
Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Sarı Beyaz Bikinisiyle Tozu Dumana Kattı! Öyle Pozlar Verdi ki Görenler Dilini Isırdı!
Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim? Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan Kaç Yaşında, Nereli? mask
Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim? Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan Kaç Yaşında, Nereli?
Hande Erçel Tüm Maaşını Bikinisine Yatırdı! Böyle Fiyat Görülmedi! Sen Çal Kapımı Dizisinden Aldığı Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu! mask
Hande Erçel Tüm Maaşını Bikinisine Yatırdı! Böyle Fiyat Görülmedi! Sen Çal Kapımı Dizisinden Aldığı Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeni Sezon Çekimleri Başladı! Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 4. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Yeni Dizi Oyuncuları… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeni Sezon Çekimleri Başladı! Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 4. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Yeni Dizi Oyuncuları…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Kahini 16 Ağustos Akşamı Yayınlanacak Bölümde 1.’yi Açık Etti! Masterchef Kahininin Tahmini Yine Tutacak mı? mask
Masterchef Kahini 16 Ağustos Akşamı Yayınlanacak Bölümde 1.’yi Açık Etti! Masterchef Kahininin Tahmini Yine Tutacak mı?
Tek Çocuk Annesi Fahriye Evcen Bikinisiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Görenler Hayret Etti! ‘’Bu Nasıl Çocuk Doğurdu…’’ mask
Tek Çocuk Annesi Fahriye Evcen Bikinisiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Görenler Hayret Etti! ‘’Bu Nasıl Çocuk Doğurdu…’’
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Kız Arkadaşıyla Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hedef Haline Geldi! Ebrar Karakurt’a İlk Destek Demet Akalın’dan Geldi! Demet Akalın Resmen Yargı Dağıttı! mask
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Kız Arkadaşıyla Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Hedef Haline Geldi! Ebrar Karakurt’a İlk Destek Demet Akalın’dan Geldi! Demet Akalın Resmen Yargı Dağıttı!
Abisi Selçuk Tektaş’ı Kaybeden Alişan’a Öyle Şeyler Söylendi ki; Deniz Akkaya Daha Fazla Dayanamadı! Alişan’ı Koruması Altına Aldı! mask
Abisi Selçuk Tektaş’ı Kaybeden Alişan’a Öyle Şeyler Söylendi ki; Deniz Akkaya Daha Fazla Dayanamadı! Alişan’ı Koruması Altına Aldı!
Gündüz Kuşağı Programları Birbirine Öyle Bir Girdi ki; Esra Erol ve Müge Anlı’yı Birbirine Düşürdü! Esra Erol ve Müge Anlı Dostlukları Bitti! mask
Gündüz Kuşağı Programları Birbirine Öyle Bir Girdi ki; Esra Erol ve Müge Anlı’yı Birbirine Düşürdü! Esra Erol ve Müge Anlı Dostlukları Bitti!
Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Sarı Beyaz Bikinisiyle Tozu Dumana Kattı! Öyle Pozlar Verdi ki Görenler Dilini Isırdı! mask
Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Sarı Beyaz Bikinisiyle Tozu Dumana Kattı! Öyle Pozlar Verdi ki Görenler Dilini Isırdı!
Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim? Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan Kaç Yaşında, Nereli? mask
Sevcan Orhan'ın Yeni Sevgilisi Kim? Sevcan Orhan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Sevcan Orhan Kaç Yaşında, Nereli?
Hande Erçel Tüm Maaşını Bikinisine Yatırdı! Böyle Fiyat Görülmedi! Sen Çal Kapımı Dizisinden Aldığı Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu! mask
Hande Erçel Tüm Maaşını Bikinisine Yatırdı! Böyle Fiyat Görülmedi! Sen Çal Kapımı Dizisinden Aldığı Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeni Sezon Çekimleri Başladı! Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 4. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Yeni Dizi Oyuncuları… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeni Sezon Çekimleri Başladı! Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 4. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Yeni Dizi Oyuncuları…
Teşkilat Dizisinin Güzel Oyuncusu Gaye Turgut Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gaye Turgut Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Gaye Turgut Kaç Yaşında, Nereli? mask
Teşkilat Dizisinin Güzel Oyuncusu Gaye Turgut Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gaye Turgut Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Gaye Turgut Kaç Yaşında, Nereli?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Kahini 16 Ağustos Akşamı Yayınlanacak Bölümde 1.’yi Açık Etti! Masterchef Kahininin Tahmini Yine Tutacak mı? mask
Masterchef Kahini 16 Ağustos Akşamı Yayınlanacak Bölümde 1.’yi Açık Etti! Masterchef Kahininin Tahmini Yine Tutacak mı?
Tek Çocuk Annesi Fahriye Evcen Bikinisiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Görenler Hayret Etti! ‘’Bu Nasıl Çocuk Doğurdu…’’ mask
Tek Çocuk Annesi Fahriye Evcen Bikinisiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Görenler Hayret Etti! ‘’Bu Nasıl Çocuk Doğurdu…’’
65 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Bikinisiyle Sahile İndi; Plajın Tozunu Attırdı! 65’lik Güzel Genç Kızlara Taş Çıkarttı! mask
65 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Bikinisiyle Sahile İndi; Plajın Tozunu Attırdı! 65’lik Güzel Genç Kızlara Taş Çıkarttı!
Tolga Sarıtaş Büyük Yükselişinin Sırlarını verdi? Tolga Sarıtaş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Tolga Sarıtaş Kaç Yaşında, Nereli, Sevgilisi Kim? mask
Tolga Sarıtaş Büyük Yükselişinin Sırlarını verdi? Tolga Sarıtaş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Tolga Sarıtaş Kaç Yaşında, Nereli, Sevgilisi Kim?
Beyaz Show 2021 Ne Zaman Başlıyor? Beyaz Öztürk Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Beyaz Öztürk Şimdi Ne Yapıyor? mask
Beyaz Show 2021 Ne Zaman Başlıyor? Beyaz Öztürk Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Beyaz Öztürk Şimdi Ne Yapıyor?
Bu Haftaya Damgasını Vurdu! Dogecoin'de Fiyat Nereye Gidiyor! İşte Dogecoin'in Geleceği! mask
Bu Haftaya Damgasını Vurdu! Dogecoin'de Fiyat Nereye Gidiyor! İşte Dogecoin'in Geleceği!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status