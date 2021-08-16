Fatma Girik Kemal Sunal Japon İşi Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Japon İşi Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler?

Fatma Girik Japon İşi Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Japon İşi Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Yeşilçam klasiklerinin en sevilen isimlerinin başında gelen Fatma Girik bu güne kadar yer aldığı her yapım ile dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Hafızalarda en komik ve sevimli halleri ile yer aldığı filmlerinden bir tanesi de Japon İşi olmuştur. Yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlenmiş olduğu film 1987 tarihinde vizyona giren komedi film türlerinden bir tanesidir. Her ne kadar üzerinden çok uzun yıllar geçmiş olsa bile hala ilk gün ki gibi en sevilen Yeşilçam klasiklerinden bir tanesi olarak öne çıkmaktadır.

Fatma Girik hayranları tarafından son zamanlarda en öne çıkan araştırmalarından bir tanesi de Fatma Girik Japon İşi filmi nerede, ne zaman çekildi kısmında olmuştur. Film çekimleri İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesinde kurulan setlerde tamamlanmıştır. 1987 yılında çekimleri tamamlanan film vizyonda uzun süre kalmış ve herkesin beğenisini kazanmayı başaran yapımlardan bir tanesi olmuştur. Komedi film türünde yer alan Japon İşi isimli filmi Fatma Girik’in hafızalarda çok farklı bir şekilde yer edinmesine etki etmiştir. Sizler için Fatma Girik Japon İşi filmi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte Japon İşi filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Japon İşi Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler?



Fatma Girik başrollerinde seyircileri ile buluşan Japon İşi filmi tüm detayları ile en çok araştırılan yapımlardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Yedisinden yetmişine kadar insanlar kaç kere izlerse izlesin her defasında aynı kahkaha tufanına tutuldukları film konusu ile de dikkatleri çekmektedir. Peki, Japon İşi filminin konusu nedir?



Fatma Girik başrollerinde yer aldığı Japon İşi diğer başrolü Kemal Sunal olarak öne çıkmaktadır. İkilinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan sonuç insanların bol kahkahalı anlar geçirmesine neden olmaktadır.



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