Tek Çocuk Annesi Fahriye Evcen Bikinisiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Görenler Hayret Etti! ‘’Bu Nasıl Çocuk Doğurdu…’’
Fahriye Evcen2in teknede verdiği bikinili poz görenleri hayrete düşürdü. Görenler ‘’Bu nasıl çocuk doğurdu’’ dedi. Kusursuz güzelliği karşısında kelimeler kifayetsiz kaldı. İşte o haberin detayları…
Bırak Özcivit’le nikah masasına oturarak evlilik kararı alan Fahriye Evcen evliliğinden kısa bir süre sonra da oğlu Karan’ı hamile kalmıştı. Hamilelik fotoğraflarıyla sosyal medya gündemine oturan Fahriye Evden o süre ekranlardan da bir hayli uzak kalmıştı. Son zamanlarda sosyal medyayı oldukça sık kullanan Fahriye Evce tekneden mayolu fotoğraflarını paylaştı. İşte o görüntüler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.