Tek Çocuk Annesi Fahriye Evcen Bikinisiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Görenler Hayret Etti! ‘’Bu Nasıl Çocuk Doğurdu…’’

Bırak Özcivit’le nikah masasına oturarak evlilik kararı alan Fahriye Evcen evliliğinden kısa bir süre sonra da oğlu Karan’ı hamile kalmıştı. Hamilelik fotoğraflarıyla sosyal medya gündemine oturan Fahriye Evden o süre ekranlardan da bir hayli uzak kalmıştı. Son zamanlarda sosyal medyayı oldukça sık kullanan Fahriye Evce tekneden mayolu fotoğraflarını paylaştı. İşte o görüntüler…

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