- 16 Ağu 2021 - 19:52 G: 16 Ağu 2021 - 20:00

Masterchef Kahini 16 Ağustos Akşamı Yayınlanacak Bölümde 1.’yi Açık Etti! Masterchef Kahininin Tahmini Yine Tutacak mı?

TV ekranlarının en heyecanlı ve çekişmeli yarışması Masterchef’te sular durulmayacak! Masterchef kahini yeniden ortaya çıktı! Geçen sezon içeriden bilgi sızdırılmıştı bu senede aynısı yaşandı! İşte Tahsin’in Akıbeti…

Masterchef Kahini Bu Akşamı Da Bildi!

TV8 ekranlarının 3 sezondur devam eden ve soluksuz izlenen yarışması Masterchef’te çekişme git gide daha da acımasız bir hale geliyor. Üçlü elemelerin yapıldı Masterchef yarışmasında şimdi de sıra finale giden isimlerde. Öyle bir ismin adı verildi ki!  Sevilen yarışmacı Tahsin’in akıbeti belli oldu. Sergen Masterchef’e veda mı ediyor?

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16 Ağu 2021 - 19:52 Ankara- Yaşam

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