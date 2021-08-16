A101 Resmen Rest Çekti! Affetmedi... Tüm Vatandaşların Dikkatine! Bedava Gibi Satılıyor, Bu Fırsat 2 Yıl Daha Gelmez! İmkansız...
Ülkemizde perakende market sektörünün en önde gelen liderlerinden A101 marketlerden şok kampanya. Öyle indirimli ürünler getirdi ki gören herkes şok oluyor. İndirimli kampanyalarına devam eden A101 market bir daha böyle kampanya yapmaz.
Tüm ülkeyi bir anda raflara dizen market öyle bir katalog yayına aldı ki 19 Ağustos 2021 aktüel ürünleri ile herkesi şok etti. Her Perşembe biri birinden farklı indirimli ürünleri ile dikkatleri çeken A101 bu haftada piyasa değerlerinin oldukça altında ürünler ile satışlarına devam ediyor. Biri birinden farklı sürprizleri sunan A101 oldukça uygun fiyatlar ile satışını aralıksız sunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.