Dünyanın en çok izlenen filmlerinden biri olan Gladyatör, ekranlara geldiği her dönem büyük bir ilgi ile izleniyor. İlk vizyon döneminde büyük bir gişe ile tüm dikkatleri üzerine çeken Gladyatör, konusu ve teması ile de her dönem merak ediliyor. Peki, Gladyatör oyuncuları nerede, ne zaman çekildi? Gladyatör filmi konusu gerçek mı? Gladyatör filminin teması nedir? İşte, detaylar…







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