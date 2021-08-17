Televizyon ekranlarının yeni ve iddialı bir yapımı olan Dünya Hali dizisi, seyirci ile buluşmaya hız kesmeden devam ediyor. Absürt komedi türünde hikayesi ve başarılı oyunculuk performansları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Dünya Hali, seyirci karşısına çıktığı ilk günden bugüne büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Dünya Hali Dizisi bu akşam var mı? Dünya Hali hangi gün, saat kaçta başlıyor? Dünya Hali hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor? İşte, Dünya Hali dizisi ile ilgili tüm detaylar…







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