- 17 Ağu 2021 - 09:13 G: 17 Ağu 2021 - 10:11

Son Dakika! 17 Ağustos Korona Vaka Sayısı Belli Oldu! Görenlerin Şaşkınlıktan Eli Ağzına Gitti!

Korona virüs vaka sayılarında son dakika gelişmesi! Güncel vaka sayıları belli oldu. Görenlerin şaşkınlıktan eli ağzına gitti. İşte güncel vaka sayıları…

Korona Virüs Vaka Sayısı Nedir?

Çıktığı ilk günden bu yana dünya kapsamında büyük bir sorun haline gelen korona virüste güncel vaka sayıları herkesi şaşırttı. Vaka sayılarının yeniden arttığı dönemde bu defa düşüşe geçti. Bir anda yaşanan bu düşüş herkesi çok şaşırttı. Dünya üzerinde ki her ülkeyi etkisi haline alan korona virüs dünyayı resmen durdurmuştu. Pek çok kaybın verildiği virüs bu defa etkisini az da olsa yitirerek büyük bir düşüşe geçti. İşte haberin detayları…

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17 Ağu 2021 - 09:13 Ankara- Yaşam

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