Dünyanın en kült yapımlarından biri olan ve hala ilk günkü heyecanla izlenen Titanik, hikayesi ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başarıyor. Yapım olarak oldukça eski olmasına rağmen, günümüzde halen büyük bir ilgi gören Titanik, tüm dünyanın en çok izlediği filmler arasında yer alıyor. Peki, Titanik filmi hangi ülkede nerede çekildi? Titanik filmi ne zaman çekildi? Titanik filmi gerçek mi, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…







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