17 Ağu 2021 - 09:34 Güncelleme: 17 Ağu 2021 - 10:26
Survivor Yarışmacısı Dora ve Ayşe Yüksel Tatilde Öyle Bir Görüntülendi ki; İkiliyi Görenler Hayrete Düştü! ‘’Sevgililer mi…’’
Survivor yarışmacıları Dora ve Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaparken görüntülendi. İkili görenlerin aklında ise farklı sorular oluştu. Kimileri ‘’sevgililer mi?’’ sorusunu sordu. İşte o görüntüler…
2021 Survivor yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel ve Dora’nın geçtiğimiz günlerde tatilde bir teknede birlikte görülmesi üzerine pek çok soru soruldu. Survivor’un popüler yarışmacısı Ayşe Yüksel ve Dora sevgili mi? Ortaya atılan bomba gibi iddialar sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. İşte o iddialar perde arkası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.