- 17 Ağu 2021 - 09:34 G: 17 Ağu 2021 - 10:26

Survivor Yarışmacısı Dora ve Ayşe Yüksel Tatilde Öyle Bir Görüntülendi ki; İkiliyi Görenler Hayrete Düştü! ‘’Sevgililer mi…’’

Survivor yarışmacıları Dora ve Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaparken görüntülendi. İkili görenlerin aklında ise farklı sorular oluştu. Kimileri ‘’sevgililer mi?’’ sorusunu sordu. İşte o görüntüler…

İddialar Gündeme Bomba Gibi Oturdu!

2021 Survivor yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel ve Dora’nın geçtiğimiz günlerde tatilde bir teknede birlikte görülmesi üzerine pek çok soru soruldu. Survivor’un popüler yarışmacısı Ayşe Yüksel ve Dora sevgili mi? Ortaya atılan bomba gibi iddialar sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. İşte o iddialar perde arkası…

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17 Ağu 2021 - 09:34 Ankara- Yaşam

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