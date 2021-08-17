Hande Erçel Kırmızı Derin Dekolteli Kıyafetiyle Geceyi de Görenleri de Yaktı Geçti! Milyonlar Beğendi! Bir Kere Yorum Yapan Bir Daha Yaptı!
Hande Erçel kırmızı derin dekolteli elbisesiyle görenleri kendine resmen aşık etti. Yok böyle bir güzellik! Derin dekolteli kırmızı elbisesi o kadar beğenildi ki beğeni ve yorum kısmı resmen çöktü. Bir kere yorum yapan bir daha yaptı. İşte Hande Erçel’in ortalığı toz duman eden görüntüleri…
Güneşin kızları dizisiyle oyunculuk kariyerindeki en büyük adımı atan Hande Erçel sonrasında Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranların en çok sevilen simi haline geldi. 1 Yıldır emek verdiği Sen Çal Kapımı dizisinin geçtiğimiz hafta final bölümü çekildi. Dizinin bitişinin üzüntüsünü yaşayan Hande Erçel kendisini tatile attı. İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.