- 17 Ağu 2021 - 09:52 G: 17 Ağu 2021 - 10:46

Hande Erçel Kırmızı Derin Dekolteli Kıyafetiyle Geceyi de Görenleri de Yaktı Geçti! Milyonlar Beğendi! Bir Kere Yorum Yapan Bir Daha Yaptı!

Hande Erçel kırmızı derin dekolteli elbisesiyle görenleri kendine resmen aşık etti. Yok böyle bir güzellik! Derin dekolteli kırmızı elbisesi o kadar beğenildi ki beğeni ve yorum kısmı resmen çöktü. Bir kere yorum yapan bir daha yaptı. İşte Hande Erçel’in ortalığı toz duman eden görüntüleri…

Hande Erçel Kırmızı Kıyafetiyle Görenleri Yaktı!

Güneşin kızları dizisiyle oyunculuk kariyerindeki en büyük adımı atan Hande Erçel sonrasında Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranların en çok sevilen simi haline geldi. 1 Yıldır emek verdiği Sen Çal Kapımı dizisinin geçtiğimiz hafta final bölümü çekildi. Dizinin bitişinin üzüntüsünü yaşayan Hande Erçel kendisini tatile attı. İşte detaylar…

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17 Ağu 2021 - 09:52 Ankara- Yaşam

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