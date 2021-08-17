Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Öyle Bir Saldırıya Uğradı ki; Yardımına Merve Boluğur Yetişti!

Geçtiğimiz günlerde Tokyo’da ülkemizi temsil etmeye giden kadın Milli voleybol takımında yer alan Ebrar Karakurt mücadelesi ve hırsı sonra tüm dünya tarafından tanınmıştı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sevgilisi yüzünden pek çok kişinin hedefi haline gelirken Merve Boluğur sinir krizi geçirdi. Öyle şeyler söyledi ki herkesin ağzını kapattı. İşte o haberin detayları…

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