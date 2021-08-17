Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Öyle Bir Saldırıya Uğradı ki; Yardımına Merve Boluğur Yetişti!
Oyuncu Merve Boluğur Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’a öyle kol kanat gerdi ki artık kimse Ebrar’a laf edemeyecek! Açtı ağzını yumdu gözünü. Merve Boluğur Ebrar Karakurt’un üstüne giden herkesi bakın nasıl ezip geçti…
Geçtiğimiz günlerde Tokyo’da ülkemizi temsil etmeye giden kadın Milli voleybol takımında yer alan Ebrar Karakurt mücadelesi ve hırsı sonra tüm dünya tarafından tanınmıştı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sevgilisi yüzünden pek çok kişinin hedefi haline gelirken Merve Boluğur sinir krizi geçirdi. Öyle şeyler söyledi ki herkesin ağzını kapattı. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.