Emeklilere Yüzyılın Müjdesi Geldi! Bankalar Resmen Para Dağıtıyor... 1 Saatlik Kuyruk Olan Banka Var! Gecikmeden Başvurun...
Emekliler için müjde! Bankalar adeta çıldırdı. Emekli promosyon ödemelerine öyle bir artış geldi ki bankaların önünde kuyruklar oluştu. Promosyon ödemesi almak için hak kazananlar hangi banka ne kadar promosyon ödemesi verecek diye araştırmalarına başladılar. Bankaların SGK ile yapmış oldukları anlaşmaların ardından maaşlarını bankadan almak için 3 yıllık taahhütname imzalayan vatandaşlar promosyon ödemesi almak için hak kazanacaklar.
Bankalar yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlara destek olabilmek için adeta kıyasıya rekabete girdiler ve her geçen gün yaptıkları güncellemeler ile vatandaşlara yüksek limitler ile ödemeler veriyor.
Kamu bankalarından özel bankalara kadar birçok adreste meydana gelen yarış emekli vatandaşların yüzlerini güldürüyor. İlla bankaların şubelerine gitmek zorunda kalmadan herkes ATM üzerinden de başvurularını yapabilecekler. Emekli olanlar için verilen ödemeler, yeni emekli olan vatandaşlar için de verilecek. 1750 TL’ye kadar artış gösteren promosyon ödemeleri verilen ek ürünler ile beraber daha çok artış gösterebiliyor. Emekli vatandaşlar bu süreçlerde hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor diye araştırmalarına başladılar. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor, promosyon ödemesi almak için hangi şartları yerine getirmek gerekir? Promosyon ödemeleri ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.