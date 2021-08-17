Analistlerin Yoğun Mesaisi Sona Erdi! İşte Bitcoin'de Kritik Seviye!

Bitcoin İçin Kritik Destek

Tradingview üzerinden elde edilen verilere bakıldığında Bitcoin’in 48.000 dolara kadar uzandığı ancak 16 Ağustos tarihindeki bu ivmesini devam ettiremediği görülüyor. Peki önde gelen analistler Bitcoin için tam olarak ne düşünüyor?

Kripto para sektörünün en eski ve tutarlı analistlerinden birisi olan Nunya Bizniz, 1 saatlik grafikte tehlikeye işaret etti. Analist, fiyatın 44.000 dolar ila 48.000 dolar arasında kaldığına vurgu yaparak BTC’nin destek noktasına geri çekilebileceğini ortaya koydu. Analistin grafiğinde 46.000 dolar en önemli desteklerden birisi olarak görülmekte ve bunun altında 44.000 dolar son kale olarak ifade edilebilir.

Popüler bir başka analist Gas Fring ise konu hakkında yaptığı açıklamada 44.000 dolara gerileme sonrası sıçrama yaşanabileceğini ifade etti. Analist, BTC’nin şu an yükselen kanal formasyonu içerisinde yer aldığını belirterek 48.000 doların üzerine çıkılmasını beklediğini vurguladı.

Glassnode tarafından aktarılan verilere göre ise madenciler akümülasyona devam ediyor. Bu durum genellikle olumlu fiyat hareketi ile sonuçlanır ve madencilerin alımlarının sebebi daha sonra ortaya çıkar. Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere, madenciler bu kadar bullish olduğunda, fiyat 64.000 dolara kadar çıkarak rekor kırmıştı.