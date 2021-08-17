Kripto Paralar 2. El Oto Piyasasında! Tesla Kullanılmış Arabaları Dogecoin İle Satacak!

CEO Elon Musk’a göre, önde gelen elektrikli araba üreticisi de Mayıs ayı başlarında DOGE ile ödeme kabul etmeyi düşünüyordu.

Bu Ağustos ayının başlarında şirket, Dogecoin ve Litecoin’i birleştirme madenciliği için Scrypt tabanlı bir madenci geliştirmek üzerinde çalıştığını duyurdu.

Şaka kripto para birimi, ana akım benimsenmesiyle bazı büyük ilerlemeler kaydetti. Tesla CEO’su Elon Musk geçenlerde Dogecoin’in ödemeler açısından en güçlü kripto para olduğunu iddia etti.

Milyarder Mark Cuban, Dogecoin’in güçlü topluluğunun ve sınırsız arzının, Bitcoin parodisinin üstün bir ödeme aracı haline gelmesine yardımcı olacak temel güçlü yönleri olduğuna inanıyor.