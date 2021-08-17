Kia Resmen Çıldırdı, Egea da Clio da Geride Kaldı! Bedava Gibi Satılıyor, Aman Kaçırmayın! Bayiler Doldu Taştı…

Geçtiğimiz yıl mart ayında bir anda tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını ikinci el ve sıfır araç piyasalarının çok olumsuz etkilenmesine neden olmuştu. Fiyatlarda meydana gelen fahiş artışlar insanların araç hayallerini bir süre de ertelemesine neden olmuştu. Fakat yapılan düzenleme ile beraber ÖTV indirimleri insanların bir nebze de olsa rahat etmesine yardımcı olacak. ÖTV indirimleri gelmesinin hemen ardından vatandaşlar tarafından araç fiyatları merak edilmeye başladı.

Geçmişte %80 oranında ÖTV matrah ödemesi gelen düzenleme ile %50 seviyesine kadar geriledi. Resmi gazetede yayınlanan detaylara bakılacak olduğu zaman motor hacimleri 1600 cc olup 92 bin TL altında olan araçlar için %45, 92 bin TL ila 150 bin TL arasında yer alan araçlar için %50 ÖTV matrah indirimleri gelmesi ardından araç fiyatları merak edildi. Gelen düzenleme araç piyasasında şu anlık astronomik açıdan pek etki etmemiş gibi dursa bile yeniden gelen düzenlemeler ile birçok aracın %50’lik ÖTV matrahına çekilmesini sağladı.

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