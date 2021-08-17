- 17 Ağu 2021 - 14:01 G: 17 Ağu 2021 - 14:32

Survivor All Star Kadrosuna Katılacak Bir İsim Daha Belli Oldu! O İsim Parkurun Tozunu Attırmaya Geliyor!

Survivor All Star kadrosuna öyle bir isim dahil edildi ki o isim parkurun tozunu attırmaya geliyor. İşte Survivor All Star kadrosunun son hali…

All Star Kim Olacak?

TV8’de önümüzdeki sezon yayınlanmaya hazırlanan Survivor All Star kadrosu tam anlamıyla belli oldu. Şimdiden TV başındaki izleyicileri heyecanlandıran bu haber sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın düşük reytingler nedeniyle bu sene Survivor’da All Star yapması kararı izleyenlerin nefesini tutmasına neden oldu. İşte haberin detayları…

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17 Ağu 2021 - 14:01 Ankara- Yaşam

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