Survivor All Star Kadrosuna Katılacak Bir İsim Daha Belli Oldu! O İsim Parkurun Tozunu Attırmaya Geliyor!

TV8’de önümüzdeki sezon yayınlanmaya hazırlanan Survivor All Star kadrosu tam anlamıyla belli oldu. Şimdiden TV başındaki izleyicileri heyecanlandıran bu haber sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın düşük reytingler nedeniyle bu sene Survivor’da All Star yapması kararı izleyenlerin nefesini tutmasına neden oldu. İşte haberin detayları…

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