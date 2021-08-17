Demet Akalın Kendisiyle Dalga Geçen Takipçisini Küfür Etmekten Beter Etti! Öyle Bir Yanıt Verdi ki; ‘’Eben…’’

Sosyal medya gündemine paylaşımlarıyla sık sık gelen Demet Akalın özellikle de son zamanlarda Türk milletinin kalbinde taht kurmuştu. Demet Akalın’ın orman yangınlarındaki yardımı ve çabası herkesin gözünü doldurmuştu. Yanan ormanlar ve mağdur durumdaki ailelere destek olan Demet Akalın bu desteğini hem sosyal medyadan hem de gönderdiği maddi yardımlarla gerçekleştirmişti. Paylaşımlarıyla sosyal medya gündemine oturan Demet Akalın yine gündem oldu. Takipçisine öyle bir yanıt verdi ki…

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