Demet Akalın Kendisiyle Dalga Geçen Takipçisini Küfür Etmekten Beter Etti! Öyle Bir Yanıt Verdi ki; ‘’Eben…’’
Ünlü şarkıcı Demet Akalın kendisiyle dalga geçen takipçisini küfür etmekten beter hale getirdi. Öyle bir yanıt verdi ki görenler gülme krizine girdi. Demet Akalın’ın gündem olan cevabı haberimizin devamında yer alıyor. İşte detaylar…
Sosyal medya gündemine paylaşımlarıyla sık sık gelen Demet Akalın özellikle de son zamanlarda Türk milletinin kalbinde taht kurmuştu. Demet Akalın’ın orman yangınlarındaki yardımı ve çabası herkesin gözünü doldurmuştu. Yanan ormanlar ve mağdur durumdaki ailelere destek olan Demet Akalın bu desteğini hem sosyal medyadan hem de gönderdiği maddi yardımlarla gerçekleştirmişti. Paylaşımlarıyla sosyal medya gündemine oturan Demet Akalın yine gündem oldu. Takipçisine öyle bir yanıt verdi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.