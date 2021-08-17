Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Ağu 2021 - 15:59

Adli Tatil Ne Zaman Bitecek 2021? Adli Tatil Ayın Kaçında Başlıyor? Mahkemeler Ne Zaman Açılacak?

Her sene benzer tarihlerde gerçekleşen adli tatil, 2021 yılı için de başlamış bulunuyor. Hakimlerden avukatlara tüm adliye çalışanlarının tatile çıktığı adli tatilde, acil davalar dışında hiçbir dava görülemiyor. Davası olan vatandaşların merak ettiği adli tatil ne zaman bitecek sorusunun cevabı haberimizde...