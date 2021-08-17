Adli Tatil Ne Zaman Bitecek 2021? Adli Tatil Ayın Kaçında Başlıyor? Mahkemeler Ne Zaman Açılacak?
Her sene benzer tarihlerde gerçekleşen adli tatil, 2021 yılı için de başlamış bulunuyor. Hakimlerden avukatlara tüm adliye çalışanlarının tatile çıktığı adli tatilde, acil davalar dışında hiçbir dava görülemiyor. Davası olan vatandaşların merak ettiği adli tatil ne zaman bitecek sorusunun cevabı haberimizde...
Her sene benzer tarihlerde gerçekleşen adli tatil, 2021 yılı için de başlamış bulunuyor. Hakimlerden avukatlara tüm adliye çalışanlarının tatile çıktığı adli tatilde, acil davalar dışında hiçbir dava görülemiyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek 2021? Adli tatil ayın kaçında başlıyor? Mahkemeler ne zaman açılacak? İşte, detaylar…
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17 Ağu 2021 - 15:59 - Hukuk
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.