Yahşi Batı Fimi Nerede Çekildi? Yahşi Batı Ne Zaman, Kaç Yılında Çekildi? Yahşi Batı Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Cem Yılmaz’ın kaleminden çıkan Yahşi Batı filmi, yeni nesil Türk sinemasının nemli komedi eserleri arasına girmiş bulunuyor. Maliyetini yayınlandığı süre boyunca 10 kat çıkarmış olan Yahşi Batı 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran bir yapıt. Sizde bu güzel film ile ilgili detayları merak ediyorsanız haydi haberimize...
Cem Yılmaz’ın kaleminden çıkan Yahşi Batı filmi, yeni nesil Türk sinemasının nemli komedi eserleri arasına girmiş bulunuyor. Maliyetini yayınlandığı süre boyunca 10 kat çıkarmış olan Yahşi Batı aldığı gişe ve usta oyuncu kadrosu ile de hala çok sevilmeye devam ediyor. Peki, Yahşi Batı fimi nerede çekildi? Yahşi Batı ne zaman, kaç yılında çekildi? Yahşi Batı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte, detaylar…
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17 Ağu 2021 - 16:08 - Sinema Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.