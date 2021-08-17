Cem Yılmaz’ın kaleminden çıkan Yahşi Batı filmi, yeni nesil Türk sinemasının nemli komedi eserleri arasına girmiş bulunuyor. Maliyetini yayınlandığı süre boyunca 10 kat çıkarmış olan Yahşi Batı aldığı gişe ve usta oyuncu kadrosu ile de hala çok sevilmeye devam ediyor. Peki, Yahşi Batı fimi nerede çekildi? Yahşi Batı ne zaman, kaç yılında çekildi? Yahşi Batı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte, detaylar…







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