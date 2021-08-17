- 17 Ağu 2021 - 16:08 G: 17 Ağu 2021 - 16:26

Yahşi Batı Fimi Nerede Çekildi? Yahşi Batı Ne Zaman, Kaç Yılında Çekildi? Yahşi Batı Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?

Cem Yılmaz’ın kaleminden çıkan Yahşi Batı filmi, yeni nesil Türk sinemasının nemli komedi eserleri arasına girmiş bulunuyor. Maliyetini yayınlandığı süre boyunca 10 kat çıkarmış olan Yahşi Batı 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran bir yapıt. Sizde bu güzel film ile ilgili detayları merak ediyorsanız haydi haberimize...

Cem Yılmaz’ın kaleminden çıkan Yahşi Batı filmi, yeni nesil Türk sinemasının nemli komedi eserleri arasına girmiş bulunuyor. Maliyetini yayınlandığı süre boyunca 10 kat çıkarmış olan Yahşi Batı aldığı gişe ve usta oyuncu kadrosu ile de hala çok sevilmeye devam ediyor. Peki, Yahşi Batı fimi nerede çekildi? Yahşi Batı ne zaman, kaç yılında çekildi? Yahşi Batı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte, detaylar…




Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>

17 Ağu 2021 - 16:08 - Sinema Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
49 Yaşındaki Defne Samyeli’nin Bikinili Pozları Görenlerin Yüreğine Öyle Bir İndirdi ki; Kızları Bile Kıskandı! mask
49 Yaşındaki Defne Samyeli’nin Bikinili Pozları Görenlerin Yüreğine Öyle Bir İndirdi ki; Kızları Bile Kıskandı!
Esra Erol Müge Anlı Anlaşmazlığının Arasına Acun Ilıcalı Girdi! O İsmi Kanatları Altına Aldı! Artık o İsmin programı TV8’de Yayınlanacak! mask
Esra Erol Müge Anlı Anlaşmazlığının Arasına Acun Ilıcalı Girdi! O İsmi Kanatları Altına Aldı! Artık o İsmin programı TV8’de Yayınlanacak!
Maraşlı Burak Deniz ve Didem Soydan Sevgili Mi? Burak Deniz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burak Deniz Kaç Yaşında, Nereli? mask
Maraşlı Burak Deniz ve Didem Soydan Sevgili Mi? Burak Deniz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burak Deniz Kaç Yaşında, Nereli?
Masterchef Ana Kadroya Çıkacak İsim Sızdırıldı! Masterchef Kahini 40. Bölümda Ana Kadroya Çıkacak O İsmi Açıkladı! mask
Masterchef Ana Kadroya Çıkacak İsim Sızdırıldı! Masterchef Kahini 40. Bölümda Ana Kadroya Çıkacak O İsmi Açıkladı!
Ünlü Kasap Nusret’in Restoranlarına Haciz Geldi! Varı Yoğu Gitti! Dünyaca Ünlü Nusret Ne Yapacak? mask
Ünlü Kasap Nusret’in Restoranlarına Haciz Geldi! Varı Yoğu Gitti! Dünyaca Ünlü Nusret Ne Yapacak?
Kanada Vizesi Nasıl Alınır 2021? Ankara Kanada Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Kanada Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak? mask
Kanada Vizesi Nasıl Alınır 2021? Ankara Kanada Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Kanada Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak?
Batuhan Karacakaya Hem Acun Ilıcalı’yı Hem de Aleyna Kalaycıoğlu’nu Hedef Aldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki; Ortalık Fırtına Öncesi Sessizlik! mask
Batuhan Karacakaya Hem Acun Ilıcalı’yı Hem de Aleyna Kalaycıoğlu’nu Hedef Aldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki; Ortalık Fırtına Öncesi Sessizlik!
Masterchef 40. Bölümde Atıp Tutan Yarışmacıyla Mehmet Şef Öyle Bir Dalga Geçti ki; Yarışmacı Utancından Bakın Ne Yaptı! mask
Masterchef 40. Bölümde Atıp Tutan Yarışmacıyla Mehmet Şef Öyle Bir Dalga Geçti ki; Yarışmacı Utancından Bakın Ne Yaptı!
İş Arayan Herkese Çok Büyük Müjde! ASELSAN 1200 Personel Alacak, Hemen Başvurunuzu Yapabilirsiniz! ASELSAN Mühendis ve Teknisyen İş Başvuru Şartları... mask
İş Arayan Herkese Çok Büyük Müjde! ASELSAN 1200 Personel Alacak, Hemen Başvurunuzu Yapabilirsiniz! ASELSAN Mühendis ve Teknisyen İş Başvuru Şartları...
Acun Ilıcalı Rakiplerine Dair Öyle Özel Şeyler Anlattı ki; Bakın Buralara Nasıl Gelmiş! mask
Acun Ilıcalı Rakiplerine Dair Öyle Özel Şeyler Anlattı ki; Bakın Buralara Nasıl Gelmiş!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
49 Yaşındaki Defne Samyeli’nin Bikinili Pozları Görenlerin Yüreğine Öyle Bir İndirdi ki; Kızları Bile Kıskandı! mask
49 Yaşındaki Defne Samyeli’nin Bikinili Pozları Görenlerin Yüreğine Öyle Bir İndirdi ki; Kızları Bile Kıskandı!
Esra Erol Müge Anlı Anlaşmazlığının Arasına Acun Ilıcalı Girdi! O İsmi Kanatları Altına Aldı! Artık o İsmin programı TV8’de Yayınlanacak! mask
Esra Erol Müge Anlı Anlaşmazlığının Arasına Acun Ilıcalı Girdi! O İsmi Kanatları Altına Aldı! Artık o İsmin programı TV8’de Yayınlanacak!
Maraşlı Burak Deniz ve Didem Soydan Sevgili Mi? Burak Deniz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burak Deniz Kaç Yaşında, Nereli? mask
Maraşlı Burak Deniz ve Didem Soydan Sevgili Mi? Burak Deniz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burak Deniz Kaç Yaşında, Nereli?
A101 19 Ağustos 2021 Teknolojik ürünler! 19 Ağustos A101 Teknolojik Ürünler kataloğu Perşembe fiyat listesi mask
A101 19 Ağustos 2021 Teknolojik ürünler! 19 Ağustos A101 Teknolojik Ürünler kataloğu Perşembe fiyat listesi
Ebru Şallı'dan Eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik Saat Hediye Etti! Ebru Şallı Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Ebru Şallı Kaç Yaşında, Ne Zaman Evlendi? mask
Ebru Şallı'dan Eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik Saat Hediye Etti! Ebru Şallı Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Ebru Şallı Kaç Yaşında, Ne Zaman Evlendi?
Masterchef Ana Kadroya Çıkacak İsim Sızdırıldı! Masterchef Kahini 40. Bölümda Ana Kadroya Çıkacak O İsmi Açıkladı! mask
Masterchef Ana Kadroya Çıkacak İsim Sızdırıldı! Masterchef Kahini 40. Bölümda Ana Kadroya Çıkacak O İsmi Açıkladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status