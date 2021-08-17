- 17 Ağu 2021 - 16:15 G: 17 Ağu 2021 - 16:36

Batuhan Karacakaya Hem Acun Ilıcalı’yı Hem de Aleyna Kalaycıoğlu’nu Hedef Aldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki; Ortalık Fırtına Öncesi Sessizlik!

Batuhan Karacakaya’nın yaptığı gönderme ortalığı ateşe verdi. Hem Acun Ilıcalı’yı hem de Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı! Fırtına öncesi sessizliği hedef alan o paylaşım bakın neydi…

Batuhan Karacakaya Göndermesi

Survivor 2021 yarışmacılarından olan oyuncu Batuhan Karacakaya Aleyna Kalaycıoğlu hakkında öyle şeyler söyledi ki ortalık karıştı. Kısa süre önce haklarında aşk iddiaları çıkan ikili şimdilerde kanlı bıçaklı oldu. Sadece Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef almayan Batuhan Karacakaya aynı zamanda Acun ılıcalı’yı da hedef aldı.

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17 Ağu 2021 - 16:15 Ankara- Yaşam

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