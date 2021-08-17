Son günlerde medyatik bir isim haline dönüşen Merve Sarı, geçtiğimiz günlerde TV100 kanalının haber spikerliğine başladı. Haberlerine güzel bir isme emanet eden TV100 kanalının başarılı sunucusu ise, neden spikerliği seçtiğini o sözlerle açıkladı. Peki, Tv100 spiker Merve Sarı kimdir? Merve Sarı bekar mı, kaç yaşında, nereli? Tv100 spiker Merve Sarı İnstagram adresi nedir? İşte, detaylar…







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