- 17 Ağu 2021 - 16:35 G: 17 Ağu 2021 - 16:46

Yalancı Dizisinin Ne Zaman Başlıyor? Yalancı Dizisi Nerede Çekiliyor? Yalancı Dizisi Uyarlama Mı? İşte Dizinin Konusu Ve Oyuncuları…

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Yalancı dizisinden ilk fragman geldi. başrol oyuncularının ve konusunun bu fragman ile ifşalandığı Yalancı dizisi, televizyon izleyicilerini şimdiden heyecanlandırmayı başardı. İşte dizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Yalancı dizisinden ilk fragman geldi. başrol oyuncularının ve konusunun bu fragman ile ifşalandığı Yalancı dizisi, televizyon izleyicilerini şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Peki, Yalancı dizisinin ne zaman başlıyor? Yalancı dizisi nerede çekiliyor? Yalancı dizisi uyarlama mı? İşte Yalancı dizisinin konusu ve oyuncuları…

 

 



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17 Ağu 2021 - 16:35 - Dizi Haberleri

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