Kripto Paralar Sakinlemeye Başladı! Yatay Seyir Hareketleri Başladı!
Kripto paralarda hızlı rallinin ardından bir soluklanma yaşanıyor. Bunun sebebi ne? İşte detaylar...
Başta Bitcoin, Ethereum ve Cardano olmak üzere kripto paralarda 5 Ağustos'tan bu yana gerçekleşen yukarı yönlü harekette bugün bir soluklanma yaşanıyor.
Kripto paraların toplam piyasa değerinin Mayıs ayı ortasından bu yana ilk kez 2 trilyon dolar seviyesinin üzerini görmesinin de etkisi ile bir miktar kar realizasyonunun yaşandığı gözleniyor. Ay başından bu yana yüzde 26 yükselen Ethereum, yüzde 16 yükselen Bitcoin ve yüzde 62 artış gösteren Cardano'da bugün bir miktar düşüş var. XRP'de ay başından bu yana yüzde 70 yükseldi.
Ethereum 24 saat öncesine göre yüzde 2,17 düşüşle 3195,26 dolar, Bitcoin yüzde 2,13 kayıpla 46428,33 dolar, XRP yüzde 5,79 düşüşle 1,21 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cardano da su sabah 2,03 dolar seviyesine adar geriledi.
Analistler, hızlı yukarı hareketin ardından bir duraksama yaşanmasının beklenen bir gelişme olduğunu, Bitcoin açısından kritik 50 bin dolar seviyesine yaklaşılmasının yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini ifade ediyorlar.
17 Ağu 2021 - 16:38 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.