Kripto Paralar Sakinlemeye Başladı! Yatay Seyir Hareketleri Başladı!

Başta Bitcoin, Ethereum ve Cardano olmak üzere kripto paralarda 5 Ağustos'tan bu yana gerçekleşen yukarı yönlü harekette bugün bir soluklanma yaşanıyor.

Kripto paraların toplam piyasa değerinin Mayıs ayı ortasından bu yana ilk kez 2 trilyon dolar seviyesinin üzerini görmesinin de etkisi ile bir miktar kar realizasyonunun yaşandığı gözleniyor. Ay başından bu yana yüzde 26 yükselen Ethereum, yüzde 16 yükselen Bitcoin ve yüzde 62 artış gösteren Cardano'da bugün bir miktar düşüş var. XRP'de ay başından bu yana yüzde 70 yükseldi.

Ethereum 24 saat öncesine göre yüzde 2,17 düşüşle 3195,26 dolar, Bitcoin yüzde 2,13 kayıpla 46428,33 dolar, XRP yüzde 5,79 düşüşle 1,21 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cardano da su sabah 2,03 dolar seviyesine adar geriledi.

Analistler, hızlı yukarı hareketin ardından bir duraksama yaşanmasının beklenen bir gelişme olduğunu, Bitcoin açısından kritik 50 bin dolar seviyesine yaklaşılmasının yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini ifade ediyorlar.