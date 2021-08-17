Kanada Vizesi Nasıl Alınır 2021? Ankara Kanada Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Kanada Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak?

Koronavirüs salgının hafiflemesi ve aşılanmanın artması ile birlikte yeniden kapılarını Türkiye’ye açan yabancı ülkeler, vatandaşların tatil rotasının değişmesine neden oluyor. Türkler tarafından turistik amaçlı en çok tercih edilen yabancı ülkelerden biri olan Kanada ise, vize alma işlemleri açısından pek çok detayın başvuru öncesinde bilinmesini gerektiriyor. Peki, vizesi nasıl alınır 2021? Ankara Kanada Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? Kanada vize başvuruları açık mı, ne zaman açılacak? İşte, detaylar…







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