Kripto Paralar Öğretmen-Öğrenci İlişkisine Zarar Verdi! Öğrencisini Tehdit Etti!

Chosuna'a göre, Daejeon şehrindeki özel bir akademinin 48 yaşındaki ismi açıklanmayan müdürü olan söz konusu öğretmen, kısa bir süre önce yıldırma, zorlama ve şantaj suçlamalarından suçlu bulunduktan sonra 18 ay hapis cezası ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, öğretmenin 2017 yılında maddi zorluklar yaşadığını ve öğrencilerinden birinin bitcoin ticareti yaparak nasıl büyük karlar elde ettiğini duyduğunu öğrendi.

Öğretmen daha sonra öğrenciye 17.000 dolar nakit para verdi ve "kar veya zarar etmen önemli değil" dedikten sonra kendi adına tokene yatırım yapmasını istedi.

Ancak 2018 kripto kışında token fiyatları düşmeye başladığında "öğrenci öğretmenin parasının önemli bir kısmını kaybetti."

Mahkeme daha sonra öğretmenin öğrenciyi akademiye çağırdığını, öğrenciye küfür ettiğini, bir çeşit "silah" çekip öğrencinin önündeki sıraya koyduğunu, sonra da öğrenciden zararı ödemesini istediğini öğrendi.

Öğretmen "korkutma" taktiklerini kullanmaya devam ediyor ve hatta öğrenciyi "dava etmekle" tehdit ediyor.

Daejeon Bölge Mahkemesi'nin 2. Ceza Dairesi'nin Duruşma Hakimi Choi Sang-soo'un, ceza verilirken öğretmenin suçlu bulunduğu suçların "ağır" olduğunu söylediği ve "mağdurun olay sonucunda ciddi bir psikolojik travma yaşadığını" da eklediği aktarıldı.

Güney Kore'de kriptoya yatırım yapmak için yasal yaş sınırı, kripto borsalarına müşterilerinin en az 18 yaşında olmasını sağlamaları söylendiği 2018 yılında incelemeye alındı. Bu yılın başlarında yürürlüğe giren yasal değişikliler, borsaların hesap sahiplerinin cüzdanlarını gerçek ad ve sosyal güvenlik numarası doğrulanmış banka hesaplarıyla eşleştirmesini gerektiren bankalarla çalışmasını zorunlu hale getirerek, 18 yaş altındakilerin kriptoya yatırım yapmasını engelledi.