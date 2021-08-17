- 17 Ağu 2021 - 17:00 G: 17 Ağu 2021 - 17:16

Ünlü Kasap Nusret’in Restoranlarına Haciz Geldi! Varı Yoğu Gitti! Dünyaca Ünlü Nusret Ne Yapacak?

Dünyaca ünlü Nusret’in restoranlarına haciz geldi. Varı yoğu, elinde ne varsa gitti mi? Dünyaca ünlü Nusret şimdi ne yapacak? İşte detaylar…

Sosyal Medya Nusret’le Sallanıyor!

Dünyaca ünlü Nusret’in restoranlarına haciz mi geldi? Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu iddialar ortalığı resmen ateşe verdi. Yemek konusundaki başarılarıyla tanıdığımız, restoranlarında pek çok ünlü ismi ağırlayan Nusret’in restoranlarına haciz geldiğine dair ortaya atılan iddialar sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. İşte o çok merak edilen haberin detayları…

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17 Ağu 2021 - 17:00 Ankara- Yaşam

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