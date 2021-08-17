17 Ağu 2021 - 17:00 Güncelleme: 17 Ağu 2021 - 17:16
Ünlü Kasap Nusret’in Restoranlarına Haciz Geldi! Varı Yoğu Gitti! Dünyaca Ünlü Nusret Ne Yapacak?
Dünyaca ünlü Nusret’in restoranlarına haciz geldi. Varı yoğu, elinde ne varsa gitti mi? Dünyaca ünlü Nusret şimdi ne yapacak? İşte detaylar…
Dünyaca ünlü Nusret’in restoranlarına haciz mi geldi? Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu iddialar ortalığı resmen ateşe verdi. Yemek konusundaki başarılarıyla tanıdığımız, restoranlarında pek çok ünlü ismi ağırlayan Nusret’in restoranlarına haciz geldiğine dair ortaya atılan iddialar sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# nusret masterchefemi geliyor, nusret haciz, nusret kimdir, nusretin restoranları nerede, nusret nereli, nusret nerede doğdu, nusret evli mi, nusret eşcinsel mi, nusret sevgilisi, nusret nerede yaşıyor, nusret ailesi kim, nusret hayatı, nusret önceki hayatı, nusret estetiksiz hali, nusret acun, nusret annesi kim, nusret babası kim
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.