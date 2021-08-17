Afganistan nerede, kaç km, Ankara Afganistan kaç saat uçakla, Ankara Afganistan arabayla kaç saat gibi sorular en çok araştırılanların arasında yer almaya devam ediyor.

Orta Asya’da bulunan ve denize sınırı olmayan ülke Afganistan, etnik ve kültürel bağların güçlü olmasından dolayı her ne kadar Orta Doğu olarak kabul edilse bile farklı bir ülke görmek isteyenlerin merak ettikleri konumlardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Türkiye ile Afganistan arası ortalama olarak 3 bin 852 km olarak bilinirken, Orta Asya’nın görülmesi gereken konumlarından bir tanesi olarak öne çıkıyor.

Afganistan Nerede, Kaç Km

Afganistan nerede sorusu en merak edilen konuların başlarında yerini alıyor. Ülkemizden Afganistan’a gitmek isteyen kişilerin iyi bir araştırma yapmaları gerekir. Ankara’dan Afganistan’a gidecel kişilerin gidiş nedenlerine uygun vize alması öncelik olmaktadır. Afganistan Ankara Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğundan alınacak vizeler ile geçişler olacaktır. Afganistan’da çocuk felci vakaları çok fazla olduğu bilinmektedir.

Bu yüzden gitmeden önce herkesin ilk çocuk felci aşıları olması önerilmektedir. Farklı ülkelerde farklı sağlık sorunları gözlenebilecek olmasından dolayı sağlık bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuruları yakından takip etmek, duyurularda belirlenen aşılar varsa yola çıkmadan tedbir amacı ile o aşıları olmak gerekir. Afganistan’a Ankara’dan gidecek vatandaşların ülkede tedbirli olmaları gerekir. Bazı grupların yaygın bir hale gelmesinden dolayı fidye amacı ile insanları kaçırması, güvenlik güçlerinin çok yoğun önlemler alınmasına neden olmuş, birçok alanda fotoğraf ya da video çekimlerinin yasaklanmasına neden olmuştur.



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