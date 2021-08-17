- 17 Ağu 2021 - 17:31 G: 17 Ağu 2021 - 17:41

Ebru Şallı'dan Eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik Saat Hediye Etti! Ebru Şallı Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Ebru Şallı Kaç Yaşında, Ne Zaman Evlendi?

Ünlü manken ve sunucu olan Ebru Şallı kimdir, nasıl ünlü oldu? Sizler için Ebru Şallı ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık. İşte, Ebru Şallı hakkında merak edilenler…

Ünlü manken ve sunucu olarak herkesin gönlünde taht kurmayı başaran Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’a 300 bin TL’lik saat hediye etti haberleri gelmesi herkesi şok etkisine soktu. Geçtiğimiz günlerde ünlü manken eşine öyle bir doğum günü hazırladı ki adeta Bodrum Bodrum olalı böyle bir doğum gününe ev sahipliği yapmadı. Bodrum’da teknede arkadaşları ile beraber hazırladıkları doğum gününde 40 yaşına giren Uğur Akkuş’a eşi Ebru Şallı yaptırdığı pasta ile de büyük ilgi odağı oldu.

Ebru Şallı'dan Eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik Saat Hediye Etti!

Denize karşı büyük bir tutkusu olduğu bilinen iş adamı Uğur Akkuş için, deniz ve tekne temalı bir pasta hazırlanan eşi, üzerine de Happy Birthday Uğur’um yazısı ile gündemde yerini aldı. İkili arkadaşlarına karşı mutluluk pozlarını verirken bir yandan da 300 bin TL değerinde olan Audermars Piquet markalı hediye saati ile de şaşkına çevirdi.

Eşine çok farklı  ve akıllarda kalıcı bir doğum günü hazırlayan Ebru Şalı tam 300 bin TL değerinde olan hediye saati ile de sosyal medya gündeminde yerini aldı. Peki, herkes tarafından büyük ilgi odağı olan ünlü manken ve sunucu olan Ebru Şallı kimdir, nasıl ünlü oldu? Sizler için Ebru Şallı ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık. İşte, Ebru Şallı hakkında merak edilenler…

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17 Ağu 2021 - 17:31 - Magazin

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