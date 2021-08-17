A101 19 Ağustos 2021 Teknolojik ürünler! 19 Ağustos A101 Teknolojik Ürünler kataloğu Perşembe fiyat listesi

10.001 marketi ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101, bu hafta da televizyondan beyaz eşyaya, teknolojik ürünlerden küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı teknolojik ürünü alıcıların beğenisine sunuyor

BİRBİRİNDEN KULLANIŞLI TELEVİZYONLAR A101 MARKETLERİNDE…

3 tarafı çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken SAMSUNG 58TU7000 58” 4K Crystal UHD TV, dâhili HD uydu alıcısı, 20 W ses çıkış gücü, 2 adet HDMI, 1 adet USB girişine sahip. Youtube ve Netflix uygulamalarına kolay erişim sağlayan televizyon 6.699 TL uygun fiyatı ve 2 yıl Samsung garantisiyle bu hafta A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

ONVO OV50F353/OV50F354 50” Ultra HD Android Smart LED TV ultra ince çerçevesi, 4 çekirdekli işlemcisi, dâhili UHD uydu alıcısı, 3 adet HDMI, 2 adet USB girişi yanında dâhili Wi-Fi özelliğiyle internet erişimi de sağlıyor. DCVB-T2/C yayın desteği bulunan 3.299 TL fiyatı ile 2 yıl garantili bu televizyon; 1.5 GB RAM ve 8 GB dâhili hafızasıyla A101’in teknoloji reyonlarında yerini alıyor.

Bir diğer kaliteli televizyon seçeneği ise dâhili HD uydu alıcılı HI-LEVEL 43” Full HD Android Smart LED TV. 400 Hz ekran görüntü hızına sahip ürün 2x8 W ses çıkışına, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip. Dâhili Wi-fi özelliğiyle internet erişimi de sağlayan televizyon 2 yıl Sunny garantisiyle sadece 2.599 TL.

SEG MARKA BUZDOLABI 19 AĞUSTOS İTİBARIYLA A101’DE!

Enerji tasarrufu sağlayan SEG SNF 4500/NF 463 No-Frost Buzdolabı 402 L net hacmi ve Multi Cooling teknolojisi sayesinde sebze ve meyvelerin taze kalmasını sağlıyor. Değiştirilebilir kapı açılış yönü ve rahat hareket imkânı sunan tekerlekleri ile oldukça kullanışlı olan bu ürün; ücretsiz teslimat ve kurulum kolaylığının yanı sıra 2 yıl Vestel garantisi ve 2.899 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde satışta.

DİKKAT ÇEKEN TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE BU HAFTA!

REEDER P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu haftanın fiyat/performans ürünü olarak bu hafta A101 marketlerinde yerini alıyor. Kaçırılmayacak bu ürün, 6.1" HD ekran, 4 GB RAM, 64 GB dâhili hafızasının yanında 4080 mAh batarya gücü ile uzun süre kullanım sağlıyor. 5 MP ön ve 8 MP + 0.3 MP arka kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye de imkân yaratan telefon, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleriyle kişisel veri güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Bu harika ürün, 2 yıl garantisi ve 1.599 TL fiyatıyla 19 Ağustos haftası tüm A101 marketlerinde.

7 inç HD IPS ekranı, 4 çekirdekli 1.3 GHz işlemci sayesinde her yerde kolay kullanım sağlayan LENOVO Tab M7 Tablet 1 GB RAM’i ve 16 GB dâhili hafızasıyla dosyaları, fotoğrafları, videoları güvenle saklarken, 3500 mAh batarya ömrüyle uzun süre kullanım imkânı sunuyor. Oldukça kullanışlı olan bu ürün 2 yıl garantisi ve 599 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

Modayı bileklere taşıyan ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken AMAZFIT VERGE (A1811) GPS’li Konuşma Özellikli Akıllı Saat haftanın bir diğer kaçırılmayacak teknolojik ürünü. 1.2 GHz Core işlemciye 1.3” AMOLED ekrana sahip bu ürün, 2 GB kullanılabilir toplam 4 GB dâhili hafıza, 512 MB RAM’i ve 390 mAh bataryası ile oldukça kullanışlı. Bu akıllı saat rehberden numara arama, SMS ve bildirim görüntüleme, müzik dinleme ve depolama, kalori hesaplama gibi özelliklerinin yanı sıra 12 farklı spor takip modu sayesinde hayatı kolaylaştırıyor. 2 yıl garantisiyle 549 TL fiyattan satışa sunulan akıllı saat A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de yerini alıyor.

Katlanabilir tasarımı ile kolay kullanım imkânı sunan PIRANHA Akıllı Dron, 1200 mAh pil ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Tek tuşla otomatik kalkış-iniş ve havada sabitleme, 360 derece takla atma, Wi-Fi kamera ile fotoğraf çekebilme gibi özellikleri ile dikkat çeken dron, akıllı telefon ile de kontrol dilebiliyor. 2 yıl garantisi ve sadece 269 TL den satışa çıkan ürün her yaşa hitap ediyor.

XIAOMI BAND 5 Akıllı Bileklik, 1,1” inç AMOLED ekranı, 14 güne kadar kesintisiz kullanılabilen pil ömrü, 24 saat kalp atışı, uyku izleme özelliklerinin yanı sıra ve 11 farklı profesyonel spor modu ile sporseverlere analizler sunuyor. Anlık mesaj ve arama bildirimleri ile dikkat çeken akıllı bileklik 2 yıl garantisi ve 229 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde satışta.

Günün her anında kullanıma oldukça uygun, müzik dinlemeyi ve telefon konuşmalarını keyifli hale getiren XIAOMI Earbuds Basic 2 Kulaklık bu haftanın kaçırılmayacak ürünlerinden biri. 300 mAh şarj kutusu batarya kapasitesi, 43 mAh kulaklık batarya kapasitesi, bluetooth 5.0 ile geliştirilmiş kolay eşleşme, terleme koruması özelliklerinin yanı sıra 2 yıl garantisiyle 129 TL’den satışa sunulan ürün A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Telefonla konuşmaya ve müzik dinlemeye kolaylık sağlayan bir başka ürün ise LENOVO HF130 Kulaklık. Şık metal tasarımı, 3 farklı ebatta silikon kulaklık uçları ve dâhili mikrofonu olan kulaklık 2 yıl garantisi ve sadece 29,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

Evde ve iş yerinde internet kesintisi sorununa çözüm olacak XIAOMI Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 19 Ağustos itibarıyla tüm A101 marketlerinde. Kablosuz bağlantısı, 300 Mbps (2.4 GHz) veri aktarım hızı ve 2 harici antene sahip ürün, 2 yıl garantisiyle sadece 99,95 TL’den satın alınabiliyor.

MAC/iOS, Windows ve Android Uyumlu olan PIRANHA Bluetooth Klavye, ince ve şık tasarımı, multimedya özellikli tuşları ve 2 yıl garantisiyle sadece 79,95 TL.

LENOVO 300 Wireless Kablosuz Mouse ise 59,95 TL fiyatı ile göze çarparken, 1000 DPI hızı, 2.4 GHZ kablosuz bağlantısı, optik sensör özellikleri ile oldukça kullanışlı bir ürün. Yazılım ihtiyacı olmadan 1 adet AA pil ile çalışan kablosuz mouse tüm A101 marketlerinde satışta.

IOS ve Android cihazlarıyla kolayca eşleşebilen, güçlü bas ve tiz özelliğinin yanı sıra katlanabilir kolay tasarımı ile oldukça portatif olan PIRANHA Bluetooth Kulaklık 2 yıl garantisiyle sadece 49,95 TL fiyatıyla A101 reyonlarında teknolojiseverleri bekliyor.

Sıcak yaz aylarında rahatlıkla kullanılabilecek ürünler de A101 marketlerinde yerini alıyor. PIRANHA Şarj Edilebilir Soğutucu Fan, 360° ayarlanabilir döner başlığı, kolay şarj edilebilir özelliği, 2 yıl garantisi ve sadece 49,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

EVİN YARDIMCILARI KÜÇÜK EV ALETLERİ A101’DE…

ARZUM AR1134 Crust Mix Eco Stand Mikseri mutfakta hayat kurtaran ürünler arasında yerini alıyor. 939 TL fiyatı ile öne çıkan ürünün, 1000 W motor gücü, 8 kademeli hız ayarı, Çırpıcı/karıştırıcı, çırpma teli, hamur yoğurucu aparatı olmak üzere 3 farklı başlığı bulunuyor. 4,5 L kapasiteli paslanmaz çelik kâsesi ve sıçramaya karşı koruma kapağı ile de oldukça kullanışlı bu mutfak yardımcısı tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de yerini alıyor.

19 Ağustos’tan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkan mutfak aletlerinden biri ARZUM AR 2003 Cookart Eco Midi Fırın. 1300 W motor gücü, 35 L fırın iç kapasitesi, eşit pişirmeyi sağlayan alt ve üst ısıtıcı rezistansı ile yemek yapmayı keyifli hale getiren midi fırın; kare, yuvarlak emaye kaplı fırın tepsileri ve ızgara teli ile sadece 379 TL’ye satılıyor ve 3 yıl garanti sunuyor.

ARZUM AR2037 Mistost Tost Makinesi; 1800 W ısı gücü, 3 kademeli ısı ayar düğmesi, 180 derece açılabilir üst gövdesi, kolayca çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz ısıtıcı plakaları ile aperatif yiyecekler hazırlamayı kolaylaştırıyor. 3 yıl garantisi bulunan ürün 19 Ağustos haftasında 249 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Çay tiryakilerini unutmayan A101, HOMEND Royaltea 1742H Çay Makinesi ile yüzleri güldürüyor. 1800 W ısıtma gücü, sağlığa zararlı BPA içermeyen 1,9 L su haznesi ve 1 L kapasiteli dayanıklı Alman Schott cam demliği ile keyifli çay sohbetleri için fırsat sunan bu harika ürün 2 yıl garantisi ve 239 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

Ergonomik tasarımı ve 219 TL fiyatıyla göze çarpan FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge, toz torbasız kullanım özelliği ve 1 L toz haznesi sayesinde oldukça kullanışlı. 3 yıl garantisi bulunan ürüne A101 marketlerinden kolayca ulaşılabiliyor.

ARZUM AR1100 Starmix El Mikseri mutfakta hayat kurtaran ürünler arasında yerini alıyor. 159 TL fiyatı ile göze çarpan ürünün, 300 W motor gücü, 7 kademeli hız ayarı, 2 adet çırpıcı/karıştırıcı ve 2 adet hamur yoğurucu aparatı ile 3 yıl garantisi bulunuyor. Bu muhteşem yardımcı tüm A101 marketlerinin reyonlarında alıcıların beğenisine sunuluyor.

Ütü yapmayı keyifli hale getiren KIWI KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü, 2000 W gücü, 240 ml su haznesi, 33 g buhar püskürtme, dikey buhar, sprey fonksiyonu ve farklı renk seçenekleri ile öne çıkan ürün 2 yıl garantisiyle sadece 129 TL.

1500 W motor gücüne, 1.7 L su haznesine, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemine sahip SUNNY SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı ise 2 yıl garantisiyle birlikte sadece 99,95 TL’den tüm A101 marketlerinde yerini alıyor.

KIWI KHB 4415 Çubuk El Blender’ı 79,95 TL uygun fiyatı ile göze çarpıyor. Ürünün, 300 W sessiz ve uzun ömürlü DC motoru, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik bıçak ve blender başlığı ile 2 yıl garantisi bulunuyor.

FLYHUNTER Dikey LED Sinek Öldürücü yaz aylarının korkulu rüyası sineklere karşı savaş açıyor. Sivrisinek, karasinek ve uçan böcekleri UV Led ışığı yardımıyla kendine çeken ürün, çıkarılabilir toplama haznesi ve asma halkası ile ön plana çıkıyor. Kimyasal ve koku içermeyen özelliğiyle evler, gıda marketleri, kasaplar, restoranlar ve bahçelerde sineksiz bir ortam sağlıyor. Uygun fiyatıyla öne çıkan sinek öldürücü, sadece 49,95 TL.