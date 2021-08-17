Maraşlı Burak Deniz ve Didem Soydan Sevgili Mi? Burak Deniz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burak Deniz Kaç Yaşında, Nereli?
Maraşlı Burak Deniz ve Didem Soydan sevgili mi sorusu magazin gündeminde bomba etkisi yaratmayı başardı. Geçtiğimiz gün Burak Deniz İstanbul Havalimanında yakalandığı Didem Soydan ile görüntüleri sosyal medya platformlarında adeta çığ gibi sevgililer mi diye büyümesine neden oldu. En son Maraşlı dizisinde can verdiği karakter ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Burak Deniz aşkının gündemde yer alması kadar bitmesi de sürpriz olan isimlerden bir tanesi oldu.
Yaz aylarının girdiği ilk günlerde ayrıldıkları bilinen ikili yeniden beraber görülünce Maraşlı Burak Deniz ve Didem Soydan sevgili mi, barıştılar mı sorularını beraberinde getirdi. İkilinin havalimanında çekilen görüntüleri kısa sürede en merak edilenler arasında yer almalarına neden oldu.
Maraşlı Burak Deniz uzun bir süre boyunca kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi ile aşk hayatını yaşıyordu. İkili yollarını ayırma kararı aldıktan sonra uzun bir süre boyunca yakışıklı oyuncunun adı kimse ile anılmadı. Ta ki herkesin gözdesi ünlü manken Didem Soydan bir gün yakışıklı oyuncunun kapısında görüntülenene kadardı. Kimsenin aklına dahi gelmeyecek bu ikilinin aşkı magazin gündeminde yer almaya başlayınca ikili rahat hareket edemez hale geldi. Birkaç ay devam eden ilişkileri kıskançlık ve tartışma haberleri ile manşetlerden inmedi. En son Maraşlı dizisinin bittiği gün ikilinin ilişkilerinin de son bulduğu öğrenildi. Yaz aylarının başındayken ayrıldıkları bilinen ikili havalimanında beraber görüntülendi. Maraşlı Burak Deniz ve Didem Soydan sevgili mi soruları yanıt buldu. İkilinin yeniden barışmış olması gözlerden kaçmayan detaylar arasında yer aldı. Peki, herkesin yakından takip ettiği Maraşlı Burak deniz kimdir, nasıl ünlü oldu? Sizler için Burak Deniz ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.