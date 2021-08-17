Esra Erol Müge Anlı Anlaşmazlığının Arasına Acun Ilıcalı Girdi! O İsmi Kanatları Altına Aldı! Artık o İsmin programı TV8’de Yayınlanacak!
Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı’ı son olarak da Müge Anlı ve Esra Erol anlaşmazlığının ortası girdi. O ismi ATV’den çekip çıkaran Acun Ilıcalı artık yayın hayatına o isimle devam edecek. İşte haberin detayları…
TV8, Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı aynı zamanda pek çok programında yapımcılığını yapıyor. Başarılarıyla sık sık gündeme gelen isim Acun Ilıcalı bu defa öyle bir şey yaptı ki ‘’yok artık’’ dedirtti. Sosyal medyada haberi duyanlar çığlık çığlığa. Acun Ilıcalı o isimle güçlerini birleştirdi. Peki o isim Müge Anlı mı? Esra Erol mu? Oldu. İşte haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.