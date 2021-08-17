Esra Erol Müge Anlı Anlaşmazlığının Arasına Acun Ilıcalı Girdi! O İsmi Kanatları Altına Aldı! Artık o İsmin programı TV8’de Yayınlanacak!

TV8, Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı aynı zamanda pek çok programında yapımcılığını yapıyor. Başarılarıyla sık sık gündeme gelen isim Acun Ilıcalı bu defa öyle bir şey yaptı ki ‘’yok artık’’ dedirtti. Sosyal medyada haberi duyanlar çığlık çığlığa. Acun Ilıcalı o isimle güçlerini birleştirdi. Peki o isim Müge Anlı mı? Esra Erol mu? Oldu. İşte haberin detayları…

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