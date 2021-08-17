49 Yaşındaki Defne Samyeli’nin Bikinili Pozları Görenlerin Yüreğine Öyle Bir İndirdi ki; Kızları Bile Kıskandı!

Köşe yazarlığı, şarkıcılık, oyunculuk ve sunuculuk gibi pek çok dalda yeteneği olan ve her işi yapan Defne Samyeli geçtiğimiz Temmuz’da 49 yaşına girmişti. 49 yaşında giren Defne Samyeli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar sosyal medya gündemine damga vurdu. İşte Defne Samyeli’nin gündeme bomba gibi düşen o paylaşımları…

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