49 Yaşındaki Defne Samyeli’nin Bikinili Pozları Görenlerin Yüreğine Öyle Bir İndirdi ki; Kızları Bile Kıskandı!
49 Yaşındaki ünlü oyuncu Denfe Samyeli formda fiziğiyle gençlere taş çıkarttı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla görenlerin kalbine indirirken güzel oyuncuyu kendi kızları bile kıskandı. İşte haberin detayları…
Köşe yazarlığı, şarkıcılık, oyunculuk ve sunuculuk gibi pek çok dalda yeteneği olan ve her işi yapan Defne Samyeli geçtiğimiz Temmuz’da 49 yaşına girmişti. 49 yaşında giren Defne Samyeli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar sosyal medya gündemine damga vurdu. İşte Defne Samyeli’nin gündeme bomba gibi düşen o paylaşımları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.