Müge Anlı Esra Erol'u Kovdurttu! Artık Atv'de Barınamayacak! İşte Yeni Kanalı ve Yayın Saati!
Esra Erol Acun Ilıcalı tarafına geçince Müge Anlı kıskançlıktan çatladı. O iddialar gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı’nın kıskançlık iddialarını duyan hayranları ise ‘’Müge keşke ben kabul etseydim diyecek’’ dedi.
Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı’ı son olarak da Müge Anlı ve Esra Erol anlaşmazlığının ortasına girdi. Esra Erol’u ATV’den çekip çıkaran Acun Ilıcalı artık yayın hayatına Esra Erol’la devam edecek. İşte haberin detayları…
TV8, Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı aynı zamanda pek çok programında yapımcılığını yapıyor. Başarılarıyla sık sık gündeme gelen isim Acun Ilıcalı bu defa öyle bir şey yaptı ki ‘’yok artık’’ dedirtti. Sosyal medyada haberi duyanlar çığlık çığlığa. Acun Ilıcalı Esra Erol’la isimle güçlerini birleştirdi. Peki Esra Erol isim Müge Anlı mı? Esra Erol mu? Oldu. İşte haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmai̇l Uçak - YOLU AÇIK OLSUN!
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.