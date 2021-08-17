Müge Anlı Esra Erol'u Kovdurttu! Artık Atv'de Barınamayacak! İşte Yeni Kanalı ve Yayın Saati!

Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı’ı son olarak da Müge Anlı ve Esra Erol anlaşmazlığının ortasına girdi. Esra Erol’u ATV’den çekip çıkaran Acun Ilıcalı artık yayın hayatına Esra Erol’la devam edecek. İşte haberin detayları…

TV8, Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı aynı zamanda pek çok programında yapımcılığını yapıyor. Başarılarıyla sık sık gündeme gelen isim Acun Ilıcalı bu defa öyle bir şey yaptı ki ‘’yok artık’’ dedirtti. Sosyal medyada haberi duyanlar çığlık çığlığa. Acun Ilıcalı Esra Erol’la isimle güçlerini birleştirdi. Peki Esra Erol isim Müge Anlı mı? Esra Erol mu? Oldu. İşte haberin detayları…

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