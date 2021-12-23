Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın ise kuzeyinde bulunan Romanya, coğrafi konum olarak Türkiye’ye yakın olan ülkeler arasında yer alıyor. Görkemli mimarisi, gösterişli tarihi dokuları ve sokak lezzetleri ile tam bir turistik bölge olan Romanya, her yılın bu zamanları Türkler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Havaların ısınması ile birlikte bir tatil rotası planlayan kişiler ise, bu tatil rotasına Romanya’yı alıp alamayacağını merak ediyor. Peki, Romanya vizesi nasıl alınır 2022? Ankara Romanya Konsolosluğu nerede, nasıl gidilir? Romanya Vize başvuruları açık mı, ne zaman açılacak? İşte, detaylar…

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